Apple начала российские продажи беспроводных геометок за 3000 рублей

Купертино, 25 апреля. Apple открыла в России предзаказы на беспроводные геометки AirTag. Сами продажи официально стартуют 30 апреля.

Стоимость устройства в РФ составляет 3 тысячи рублей. Комплект из четырех штук обойдется в 10 тысяч. В день продаж все «яблочные» устройства получат обновление iOS 14.5. Новинки построены на базе чипа Apple U1. Они поддерживают технологию NFC и Bluetooth. Пользователь сможет быстрее находить необходимые предметы с помощью встроенного динамика. Батарейка CR2032 получила годовую гарантию.

Apple предлагает закреплять AirTag на связке ключей или ошейнике домашнего питомца. Взаимодействовать с гаджетом и контролировать работу можно со смартфона.

Недавно журналисты подсчитали стоимость «упаковки» всех «свежих» гаджетов компании из Купертино. Приобретение компьютера iMac, планшета iPad Pro и iPhone 12 обойдется в полмиллиона рублей.

Ранее Тим Кук рассказал, когда может оставить пост директора Apple. RT писал, что он не смог назвать конкретные даты. Однако отметил, что десять лет он вряд ли выдержит.