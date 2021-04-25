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Apple начала российские продажи беспроводных геометок за 3000 рублей

Технологии
Apple начала российские продажи беспроводных геометок за 3000 рублей
Prt Scr youtube.com  /  ZONEofTECH

Купертино, 25 апреля. Apple открыла в России предзаказы на беспроводные геометки AirTag. Сами продажи официально стартуют 30 апреля.

Стоимость устройства в РФ составляет 3 тысячи рублей. Комплект из четырех штук обойдется в 10 тысяч. В день продаж все «яблочные» устройства получат обновление iOS 14.5. Новинки построены на базе чипа Apple U1. Они поддерживают технологию NFC и Bluetooth. Пользователь сможет быстрее находить необходимые предметы с помощью встроенного динамика. Батарейка CR2032 получила годовую гарантию.

Apple предлагает закреплять AirTag на связке ключей или ошейнике домашнего питомца. Взаимодействовать с гаджетом и контролировать работу можно со смартфона.

Недавно журналисты подсчитали стоимость «упаковки» всех «свежих» гаджетов компании из Купертино. Приобретение компьютера iMac, планшета iPad Pro и iPhone 12 обойдется в полмиллиона рублей.

Ранее Тим Кук рассказал, когда может оставить пост директора Apple. RT писал, что он не смог назвать конкретные даты. Однако отметил, что десять лет он вряд ли выдержит.

apple новинка AirTag геометка
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