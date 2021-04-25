Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
25 апреля 04:03
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
04:02
Общество
Вильфанд рассказал об аномальном тепле в ряде регионов
04:01
Технологии
Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 планируют релиз игры зимой 2021 года
04:01
Общество
Российские корабли вызвали беспокойство у норвежцев
04:00
Общество
В Белоруссии объяснили, почему можно использовать земли в зоне ЧАЭС
04:00
Политика
Политолог Данилин объяснил мотивы присвоения Вашингтону статуса штата Америки
03:42
Общество
Российские пивовары оценили риски из-за запрета импорта пива из Чехии
03:41
Шоу-бизнес
Сафарова раскрыла подробности участия в «Холостяке» с Тимати
03:40
Технологии
Глава Ростеха оценил перспективы сверхзвукового бизнес-джета
03:39
Общество
Шквалистый ветер и гроза надвигаются на Мордовию
03:36
Общество
В Сети показали, что происходит под саркофагом ЧАЭС
03:25
Происшествия
Неизвестные устроили стрельбу на оживленной улице в Пятигорске
03:22
Наука
Археологи обнаружили отпечаток пальца жившего 5 тысяч лет назад гончара
03:21
Политика
Немецкий министр заявил о необходимости наладить отношения между ЕС и Россией
03:21
Технологии
Apple начала российские продажи беспроводных геометок за 3000 рублей
03:19
Политика
Болгарский торговец оружием рассказал о хранившихся в Врбетице боеприпасах
03:11
Общество
В Эстонии вспомнили, как женщины из СССР соблазняли мужчин
03:07
Наука
Японский врач рассказал, как бороться с ожирением печени
03:02
Общество
Как отпраздновать День дочери?
03:00
Украина
Дудчак объяснил, почему Запад боится отказаться от поддержки Украины
02:57
Технологии
Lenovo представила новый ThinkPad X1 в титановом корпусе
Все новости

Болгарский торговец оружием рассказал о хранившихся в Врбетице боеприпасах

Политика
Болгарский торговец оружием рассказал о хранившихся в Врбетице боеприпасах
Prt Scr idnes.cz

София, 25 апреля. Компания торговца оружием из Болгарии Эмилияна Гебрева ЕМКО поставляла оружие на Украину и хранила боеприпасы на складах в чешской деревне Врбетице, сообщает The New York Times.

В электронном письме газете Гебрев «признал, что он хранил боеприпасы на складе в Чехии», отмечается в материале. Речь идет о складах в Врбетице, где в 2014 году произошли взрывы, к которым, по версии чешской стороны, якобы причастны российские спецслужбы, уточнило издание. В газете утверждают, что целью были боеприпасы Гебрева.

По данным NYT, торговец признал, что «его компания ЕМКО поставляла вооружения на Украину после 2014 года». Договоренности с украинскими фирмами были закреплены в конце 2014 года, уточняет издание.

Источники газеты уточнили, что в 2014 году ЕМКО подписала контракт на поставки украинским военным артиллерийских боеприпасов. При этом «на коробках с боеприпасами было указано, что они предназначены для Таиланда», отметил источник NYT из числа бывших украинских должностных лиц. Таким образом, стороны якобы старались не допустить приостановки поставок симпатизирующими России членами правительства Болгарии. Но сам Гебрев отрицал, что его компания неверно маркировала какой-либо экспорт, уточняется в материале.

Чехия обвинила российские спецслужбы в «организации взрывов» на военных складах с боеприпасами в деревне Врбетица, которые произошли в 2014 году. К этому якобы был причастен один из сотрудников российского посольства в Праге.

Позже Прага представила скорректированные обвинения в адрес России, в которых сказано, что взрыв на складах боеприпасов в 2014 году был связан с нападением на частного торговца оружием. В связи с этим инцидент носит криминальный характер и не имеет ничего общего с государственным терроризмом.

болгария оружие чехия гебрев врбетица
Комментировать
Самое популярное
Россия переиграла Запад с чешской АЭС по испытанной на Украине схеме «Роттердам+»
Экономика 341643 22 апреля 2021
Россия переиграла Запад с чешской АЭС по испытанной на Украине схеме «Роттердам+»
Французы встали на сторону России после заявления Путина о Западе
Политика 148816 22 апреля 2021
Французы встали на сторону России после заявления Путина о Западе
Путин не оставил камня на камне от позиций США и ЕС на климатическом саммите
Политика 145032 23 апреля 2021
Путин не оставил камня на камне от позиций США и ЕС на климатическом саммите
Неожиданный приказ Шойгу об отводе войск вбил клин между Киевом и Западом
Армия 107448 23 апреля 2021
Неожиданный приказ Шойгу об отводе войск вбил клин между Киевом и Западом
Пропавшую со сцены Надежду Кадышеву с трудом узнали на новом фото Петросяна
Шоу-бизнес 87667 22 апреля 2021
Пропавшую со сцены Надежду Кадышеву с трудом узнали на новом фото Петросяна
Все новости / Политика / Болгарский торговец оружием рассказал о хранившихся в Врбетице боеприпасах
Рейтинг@Mail.ru