София, 25 апреля. Компания торговца оружием из Болгарии Эмилияна Гебрева ЕМКО поставляла оружие на Украину и хранила боеприпасы на складах в чешской деревне Врбетице, сообщает The New York Times.

В электронном письме газете Гебрев «признал, что он хранил боеприпасы на складе в Чехии», отмечается в материале. Речь идет о складах в Врбетице, где в 2014 году произошли взрывы, к которым, по версии чешской стороны, якобы причастны российские спецслужбы, уточнило издание. В газете утверждают, что целью были боеприпасы Гебрева.

По данным NYT, торговец признал, что «его компания ЕМКО поставляла вооружения на Украину после 2014 года». Договоренности с украинскими фирмами были закреплены в конце 2014 года, уточняет издание.

Источники газеты уточнили, что в 2014 году ЕМКО подписала контракт на поставки украинским военным артиллерийских боеприпасов. При этом «на коробках с боеприпасами было указано, что они предназначены для Таиланда», отметил источник NYT из числа бывших украинских должностных лиц. Таким образом, стороны якобы старались не допустить приостановки поставок симпатизирующими России членами правительства Болгарии. Но сам Гебрев отрицал, что его компания неверно маркировала какой-либо экспорт, уточняется в материале.

Чехия обвинила российские спецслужбы в «организации взрывов» на военных складах с боеприпасами в деревне Врбетица, которые произошли в 2014 году. К этому якобы был причастен один из сотрудников российского посольства в Праге.

Позже Прага представила скорректированные обвинения в адрес России, в которых сказано, что взрыв на складах боеприпасов в 2014 году был связан с нападением на частного торговца оружием. В связи с этим инцидент носит криминальный характер и не имеет ничего общего с государственным терроризмом.