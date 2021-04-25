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В Эстонии вспомнили, как женщины из СССР соблазняли мужчин

Общество
В Эстонии вспомнили, как женщины из СССР соблазняли мужчин
 /  Кадр из фильма &quot;Бриллиантовая рука&quot;

Москва, 25 апреля. Автор эстонского издания Postimees вспомнил об элементах одежды, которые помогали советским женщинам соблазнять мужчин. Он выделил купальники, халаты и униформу.

Несмотря на знаменитую фразу об отсутствии секса в СССР, он все же был в стране. В кино даже присутствовала эротика, хотя сегодня такими откровенными сценами современное поколение не удивить. В советские времена существовало несколько вещей из гардероба, которые притягивали внимание мужчин. Об этом сообщает ИноСМИ.

«Первое — это, конечно, женские купальники. Тогда, в условиях строгой морали (в соответствии с кодексом строителя коммунизма), они выполняли немного другую задачу — больше спрятать, чем показать», — отмечает автор.

Однако это открывало фантазию, которая была развита у жителей СССР. Именно поэтому в киноленте «Три плюс два» так впечатлили Кустинская и Фатеева, а особенно их купальники. Хотя они и были цельными, но смотрелись, по мнению автора, все равно сексуально.

«А вот и более смелый наряд — раздельный купальник Лиды в «Операции «Ы» и других приключениях Шурика». Наверняка в тот момент, когда героиня Натальи Селезневой снимала платье и оставалась в красном топе и шортиках, демонстрируя прекрасную фигуру и (верх разврата) голый плоский животик, увлеченному сдачей экзамена Шурику завидовали даже пенсионеры», — подчеркнул журналист.

Он вспоминает, что приобрести подобный наряд было практически невозможно. Топ и шорты, изготовленные в Прибалтике, «улетали» с прилавков сразу после поступления. Также автор вспоминает фильм «Экипаж», где присутствует достаточно откровенная сцена между героями Леонида Филатова и Александры Яковлевой.

«Но особенно хороша Яковлева в униформе «Аэрофлота» — темный приталенный пиджак, юбка-карандаш чуть ниже колен и при этом трогательный беретик», — отметил представитель Postimees.

Однако главным «эротическим атрибутом» он называет известный халат, который появился в «Бриллиантовой руке». После премьеры этого фильма, отмечает автор, спрос на мини-халаты подскочил, хотя найти его было почти невозможно. Поэтому их либо шили самостоятельно по лекалам, либо собирали деньги и покупали вещь у спекулянтов, что было очень рискованно.

«Как была в нем притягательна роковая красавица Анна Сергеевна в исполнении секс-символа 60-х Светланы Светличной! И кто из мужчин не мечтал оказаться на месте недотепы Семен Семеныча», — резюмировал автор.

Ранее стало известно, что советский фильм «Семнадцать мгновений весны» впервые покажут в кино. Многосерийная кинолента будет предстанет на экранах 8 и 9 мая в московском киноцентре «Октябрь».

ссср женщины эстония
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