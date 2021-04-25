Японский врач рассказал, как бороться с ожирением печени

Москва, 25 апреля. Ожирение печени на начальной стадии проходит бессимптомно, но если его вовремя не вылечить, то это может привести к раку или циррозу.

Стеатогепатит (воспаление печени на фоне жирового перерождения) провоцирует гепатит даже у тех людей, которые не злоупотребляют алкоголем. Согласно статистике, в мире около 2 млн человек страдают от этого заболевания. Все они ведут неправильный образ жизни, чем подвергают риску свое здоровье. Об этом сообщает ИноСМИ.

«Жир накапливается в печени из-за ожирения и других факторов. В результате постепенно начинает развиваться гепатит», — отметил доктор Ясухиро Накамура.

Стеатогепатит часто проявляется после употребления спиртных напитков, при нем состояние человека становится значительно хуже. В качестве первой меры в борьбе с недугом следует отказаться от алкоголя и сахара, нормализовать рацион. В ежедневном меню должно быть минимум три полноценных приема пищи. Особенно важным является завтрак. Он должен быть насыщен белками, и это даст возможность снизить аппетит во время обеда и ужина. Динамика выздоровления зависит от каждого организма индивидуально.

Профессор Хирокадзу Такахаси, являющийся экспертом в области неалкогольного стеатогепатита, считает, что оптимальный показатель снижения веса составляет 10%. После этого лучше начать ходить в зал, чтобы укреплять мышцы, поскольку они метаболизируют сахар, что положительно отражается на состоянии печени. Также врачи рекомендуют со временем вернуть прежнюю норму употребления сахарозы, иначе мышцы будут быстро уменьшаться, а терморегуляция станет хуже. Однако делать это нужно так, чтобы сохранить прежнее число употребляемых калорий.

Согласно статистике, в Японии около 20 млн человек страдают от ожирения печени. Около 20% из них имеет неалкогольный стеатогепатит. У одного из десяти человек это заканчивается циррозом. Есть риск и сердечно-сосудистых заболеваний, таких как инфаркт миокарда или мозга. Статистика указывает, что у мужчин ожирение печени обычно наступает после 30 лет, у женщин — после 60. Лечение подразумевает не только употребление препаратов, но и подбор рациона, физические нагрузки.

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