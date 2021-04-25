Lenovo представила новый ThinkPad X1 в титановом корпусе

Пекин, 25 апреля. Компания Lenovo представила новый ноутбук-трансформер ThinkPad X1 Titanium с поддержкой сетей пятого поколения.

Флагманское устройство получило корпус из титана. Ноутбук может быть оснащен тремя видами чипов от Intel 5-го, 7-го или 11-го поколения. Вес компьютера едва будет превышать один килограмм при толщине чуть больше сантиметра. Это делает его самым тонким ThinkPad за всю историю компании. 13,5 дюйма

Новинка получит 13,5-дюймовый 2К дисплей с соотношением сторон 3:2. В комплекте будет идти стилус. За графику в ноутбуке отвечает ускоритель Intel Xe. Объем «оперативки» составляет 16 гб, а встроенного SSD 512 Гбайт.

Цены на Lenovo ThinkPad X1 Titanium стартуют с отметки в $2300 за версию с Wi-Fi и от $3079 за модель с 5G. Мировые продажи ультрабука начнутся в конце апреля.

Недавно стало известно, что Lenovo возобновила продажи смартфонов на российском рынке. Их остановка была сделана, чтобы сосредоточить усилия для продвижения бренда Motorola. Но эти устройства успеха у покупателей не сыскали.

Ранее RT писал, что примерно каждый третий россиянин готов платить за видеорингтон на смартфоне. Это такой короткий видеоролик, выбранный или созданный абонентом и воспроизводящийся у звонящего во время соединения.