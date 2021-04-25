Невролог предупредила об опасности постоянной зевоты

Москва, 25 апреля. Постоянная зевота может сигнализировать не только о необходимости отдыха и сна, но и о серьезных заболеваниях. Подробнее об этом рассказала врач-невролог Ольга Голубинская.

Этот рефлекторный процесс помогает мозгу активизироваться. Порой человек может повторить зевоту за кем-то, что объясняется работой зеркальных нейронов мозга, которые подстраиваются под картинку, пояснила специалист в эфире радио Sputnik.

Зевоте могут поспособствовать сменный график, перелет в другие часовые пояса, нарушения биологических ритмов. Человек может зевать днем из-за неэффективного сна ночью, но также у этого рефлекторного процесса могут быть другие причины.

«Зевота может также сопровождать, например, сердечную недостаточность. При психических расстройствах, связанных с нарушением функций сна – неврозах, депрессии, также может возникать постоянная зевота», — пояснила врач.

Если человек десять раз зевнул в течение дня, стоит обратить внимание на качество сна. Наличие только этого симптома не является показанием для обращения к врачу. Консультация специалиста необходима, если зевоту сопровождают астения, снижение памяти, нарушение концентрации внимания, рассеянность, головная боль, плохое настроение, перепады давления, заключила Голубинская.

Специалист ранее оценил необходимость отказа от физических нагрузок для тех, кто переболел COVID-19. Минимальные физические нагрузки необходимы.

Врач ранее раскрыла подробности аутоиммунных заболеваний. По ее словам, факторами риска становятся возраст, генетика, стресс, передает RT.