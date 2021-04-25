Юрист Болотская рассказала о способах продажи квартиры без ведома владельца

Москва, 25 апреля. Ведущий юрисконсульт «Инком-Недвижимость» Светлана Болотская рассказала о способах, которыми пользуются мошенники для продажи квартир без ведома их владельцев.

По словам специалиста, нередко собственники совершают сделки по отчуждению своего имущества на основании доверенности через представителей. Доверенность выдается в письменной форме с указанием полномочий, места и даты составления. Если доверенность направлена на продажу, желательно, чтобы в ней была конкретизирована цена, за которую собственник намерен продать объект недвижимости.

Сделка купли-продажи недвижимости по доверенности сопряжена с рисками, предупредила Болотская. При подготовке к сделке следует убедиться, что выдавший доверенность является собственником и его действительная воля направлена на продажу.

Чаще всего мошенники используют поддельные документы или подставных лиц.

«На практике встречались случаи, когда преступники переклеивали фотографии в паспортах граждан. Например, вместо фотографии собственника квартиры вклеивали фотографию преступника, причем так профессионально, что переклейку невозможно было определить, а затем преступник участвовал в сделке по продаже чужой квартиры», — цитирует юриста агентство «Прайм».

Иногда мошенники продают чужие квартиры с помощью похищенного у собственника паспорта, при участии подставного лица, похожего на собственника. Злоумышленник заключает договоры купли-продажи и аренды банковской ячейки, после чего исчезает с полученными из ячейки деньгами покупателя.

Кроме того, бывали случаи, когда мошенники пытались завладеть имуществом доверчивых людей, обманом предлагая подписать договор об отчуждении недвижимости. Под влияние мошенников часто попадают социально неблагополучные лица или находящиеся в сложных жизненных ситуациях люди, которых вынуждают к подписанию документов об отчуждении их собственности.

«Профессионалы в области недвижимости оградят клиентов от участия в сомнительных сделках и распознают признаки возможного мошенничества, обладая знаниями и опытом работы в сфере недвижимости», — заключила эксперт.

Ранее Совет Федерации одобрил закон (№962484-7), который предполагает сокращение сроков регистрации договоров долевого участия в строительстве, сообщила «Парламентская газета». Инициатива также запрещает перепродавать сведения Единого государственного реестра недвижимости.