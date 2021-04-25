Microsoft вернула виджеты в обновленной версии Windows 10

Вашингтон, 25 апреля. Недавно компания Microsoft начала распространять «свежее» обновление своей ОС Windows 10, которое существенно изменило панель задач.

Ранее предполагалось, что такие нововведения появятся только осенью, однако с задачей специалистам удалось справиться быстрее. Теперь доступ к информации о погоде и другим новостям стал намного удобнее. Новый виджет находится недалеко от области уведомлений. Эта функция дает юзеру доступ к расширенной ленте, которая содержит какие-то новости, погоду, данные с бирж и так далее. Наполнение можно будет поменять в соответствии со своими предпочтениями и личными запросами.

Также блок можно будет вовсе отключить. Разработчики отмечают, что весь отображаемый контент собран более чем из четырех тысяч различных источников. Новые функции доступны в Windows 10 версии 1909 и выше.

Недавно ОС от Microsoft получила поддержку Linux-приложений с графическим интерфейсом. Благодаря этому значительно расширятся возможности подсистемы. Юзеры смогут запускать редакторы графического интерфейса и инструменты для тестирования и создания Linux-приложений без сторонних серверов.

Недавно стало известно, что Microsoft расследует масштабную утечку данных. Она могла быть использована для кибератаки на Microsoft Exchange Server, сообщает RT.