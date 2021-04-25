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Алибасов-младший поделился подробностями тяжелого восстановления больного отца

Шоу-бизнес
Алибасов-младший поделился подробностями тяжелого восстановления больного отца
Nation News  /  Марина Кузина

Калининград, 25 апреля. Несколько месяцев продюсер Бари Алибасов восстанавливается после полученной травмы. Его сын Бари-младший рассказал, как проходит реабилитация отца.

Алибасов сейчас проживает в Калининграде и способен передвигаться самостоятельно, хотя раньше ему не удавалось встать с инвалидной коляски. Сын продюсера рассказал, что Алибасов был прикован к кровати из-за перелома двух позвонков и проблем с ногой, передает StarHit.

«Он не мог даже переворачиваться в постели. Ходил под себя. Поэтому мы были вынуждены покупать ему подгузники», — рассказал Бари-младший.

Сейчас продюсер пошел на поправку. Однако еще рано говорить о полном выздоровлении. Ткани восстанавливаются медленно, а в организме Бари Алибасова «точно произошли мутации», так как Бари Каримович жил рядом с Семипалатинском, где проходили ядерные испытания, поделился его сын.

Восстанавливаться Алибасову помогает его экс-возлюбленная и мать его сына Елена Уронич. Сейчас они проживают вместе в квартире Бари-младшего в Калининграде. Пара даже не задумывается о возвращении в Москву. По словам наследника, у Бари Каримовича и Уронич возникли взаимные чувства.

Сын-продюсера группы «На-На» в начале апреля прокомментировал ситуацию вокруг концерта коллектива в Киеве. По его словам, группа всегда находилась вне политики, передает RT.

Ранее Алибасов-младший заявил о краже собранных на лечение отца миллионов. Он заявил, что у него фактически украли собранные на лечение отца пять миллионов рублей, и восстановление здоровья музыкального продюсера оказалось под угрозой. Молодой человек винит в происшествии старую знакомую семьи Яну.

бари алибасов восстановление уронич
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