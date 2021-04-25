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«Летающие тарелки» из России устроят революцию в 2024 году

Наука
«Летающие тарелки» из России устроят революцию в 2024 году
pixabay.com

Москва, 25 апреля. Российская компания Aerosmena разрабатывает космические аппараты, визуально напоминающие НЛО. Запуск производства ожидается в 2024 году.

Неопознанные летающие объекты являются одной из главных загадок человечества на протяжении десятилетий. Вокруг них было построено множество теорий, но теперь, похоже, появятся настоящие НЛО, и выпускать их будет Россия. Об этом сообщает ИноСМИ.

Компания Aerosmena сейчас работает над созданием дирижаблей, которые внешне имеют ту же форму, что и известные «летающие тарелки». Согласно информации от Interesting Engineering, эти летательные аппараты должны совершить революцию в различных отраслях, от экономики, торговли и до транспортировки грузов. Появление дирижаблей позволит сократить зависимость от водного транспорта. Соответственно, уменьшится значение Панамского и Суэцкого каналов.

Объясняется это тем, что российская разработка сможет поднимать в воздух грузы общей массой до 600 т. Она сможет перемещаться на расстояния до 8 тыс. км, а максимальная скорость составляет 250 км/ч. Дополнительным преимуществом воздушного судна служит то, что оно сможет выполнять погрузку и разгрузку в любом месте, за счет чего не придется вкладывать большие средства в развитие инфраструктуры. То есть, порты, дороги и взлетно-посадочные полосы будут не нужны.

Также Interesting Engineering утверждает, что дирижабли смогут доставлять контейнеры по системе «от двери к двери», что означает существенную экономию на содержании складов, логистических услугах, таможенном оформлении. Однако самое главное, что стоимость такого летательного аппарата будет ниже, чем у грузового самолета. Ожидается, что производство дирижаблей начнется в 2024 году.

Ранее стало известно, что генеральные испытания ракеты-носителя «Союз-2.1б» успешно завершены. Она должна вывести на околоземную орбиту 36 космических аппаратов компании OneWeb.

россия космос нло летающие тарелки
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