Ажиотаж вокруг криптовалюты Chia Coin привел к дефициту HDD-дисков в Азии

Пекин, 25 апреля. Жители стран Азии принялись массово скупать HDD-диски для майнинга новой криптовалюты Chia Coin. Это привело к дефициту накопителей и росту их стоимости.

Из китайских интернет-магазинов пропали ряд моделей HDD емкостью от 6 Тб и более. Стоимость HDD на сетевых накопителях (NAS) объемом 16 и 18 Тб в Китае и Японии за неделю повысилась на 60 — 67%.

Официальные торги новой криптовалюты стартуют только 3 мая. При этом ее уже можно добывать.

Для майнинга Chia Coin не нужны вычислительные ресурсы видеокарт. Чтобы добывать эту криптовалюту, используются производительность и объемы дискового пространства. Поэтому майнеры сейчас активно скупают HDD большой емкости для хранения блоков данных и быстрые твердотельные накопители (SSD) для генерации.

Аналитики ранее предрекли крах самой популярной криптовалюте — биткоину. Это произойдет, по их мнению, из-за слишком резкого роста его стоимости.