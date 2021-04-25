Специалисты Роскачества объяснили, чем гаджеты опасны для детей

Москва, 25 апреля. Специалисты Роскачества изучили влияние, которое оказывает использование гаджетов на детскую психику, и объяснили, чем эти устройства опасны для детей.

В материалах организации говорится, что многие из историй сильного воздействия устройств на детскую психику связаны с умной колонкой. К примеру, одна девочка верит, что «Алиса» из колонки от «Яндекса» настоящая, считает голосового помощника своей подругой и мечтает «освободить». На сайте Reddit пользователи рассказывали, что ребенок называет маму Alexa, как голосовой помощника Google.

«Для малышей раннее знакомство с гаджетами и чрезмерное времяпрепровождение в них идет вразрез с возрастными, конкретными и очень важными задачами: изучать свойства окружающего мира, манипулировать предметами, изучать возможности и способности своего тела, развивать крупную и мелкую моторику, что напрямую связано с развитием речи. Гаджеты попросту тормозят психическое развитие ребенка», — отметила Екатерина Кес.

Эксперт отметила, что «залипание» в телефонах и планшетах в течение пяти-восьми часов у детей постарше может привести к социальной дезадаптации.

Гештальт-терапевт, специалист по зависимостям и семейный психолог Ирина Попова считает, что использование гаджетов сказывается на развитии высших психических функций. Если с раннего возраста ребенок проводит с ними слишком много времени, это окажет влияние даже на физиологическое развитие ребенка.

Ранее ученые из Московского городского педагогического университета провели исследование влияния цифровой среды на психическое развитие детей. Специалисты пришли к выводу, что неконтролируемое использование экранных гаджетов может стать причиной задержки в развитии речи, внимания, памяти и мышления ребенка.