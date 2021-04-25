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Более миллиарда людей по всему миру привились от коронавируса

Общество
Более миллиарда людей по всему миру привились от коронавируса
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Париж, 25 апреля. Более миллиарда прививок от коронавируса было введено людям по всему миру.

Жителям 207 стран и территорий ввели 1 002 938 540 доз вакцин от коронавирусной инфекции. Такие данные следуют из подсчетов агентства Франс Пресс, которое ссылается на официальные источники, передает RT.

«Во всём мире был введён 1 млрд доз вакцины против COVID-19», — написало агентство.

По темпам вакцинации в число лидеров входят США, Китай и Индия. На них приходится 58% от общего числа прививок.

Ранее представитель ВОЗ заявила о прогрессе в ситуации с коронавирусом в России. Ежедневный прирост новых случаев COVID-19 в РФ постепенно снижается. Жителям страны необходимо придерживаться масочного режима, чтобы сохранить положительную динамику. Кроме того, россиянам необходимо выбирать наименее людные места для пребывания вне дома, посоветовала представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

вакцинация пандемия коронавирус
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