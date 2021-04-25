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Более 20 человек погибли в результате взрыва и пожара в больнице в Багдаде

Происшествия
Более 20 человек погибли в результате взрыва и пожара в больнице в Багдаде
Pr Scr twitter.com

Багдад, 25 апреля. По меньшей мере 21 человек погиб в результате взрыва и пожара в клинике для больных коронавирусом Ибн аль-Хатыб на юге Багдада в субботу вечером, сообщил портал Baghdad Al Youm.

Взрыв произошел в хранилище с кислородными баллонами, которое было расположено на одном этаже с реанимацией для тяжелобольных с поражением легких. После этого начался пожар, а здание практически полностью выгорело изнутри.

Источники портала в силовых структурах отмечают, что число жертв может возрасти, поскольку огонь пока не локализован, и спасательная операция продолжается. Очевидцы отмечают, что из-за пожара в больнице началась паника.

По данным службы гражданской обороны и по чрезвычайным ситуациям, в момент взрыва в больнице находились около 120 человек. Спасены около 90 человек, сообщается о 40 пострадавших.

Ранее к северу от Багдада подверглась ракетному обстрелу база ВВС Ирака, сообщает RT. Снаряды упали в части базы, в которой располагаются американские военные.

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