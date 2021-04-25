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Власти Греции упростили российским туристам въезд в страну

Общество
Власти Греции упростили российским туристам въезд в страну
ФБА «Экономика сегодня»  /  Елена Васильева

Афины, 25 апреля. Российские туристы будут избавлены от обязательного карантина при въезде в Грецию. Такое решение было принято в Афинах.

Для пересечения границы с Грецией россиянам потребуется предъявить отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус и сертификат вакцинации. В этом случае отбывать карантин туристам не придется.

Новое постановление греческих властей начнет действовать с понедельника, 26 апреля. В документе также сказано о возможности въезжать в страну через девять аэропортов, а не через три. Ограничение на количество прибывающих из России путешественников (четыре тысячи в неделю) сохраняется.

Экс-министр национальной обороны Греции Панос Камменос, по данным RT, недавно привился от коронавируса российской вакциной «Спутник V». Он сделал это в Сербии.

В ближайшем будущем вакцину «Спутник V» начнут производить в Египте. Ежегодный выпуск препарата может составить около 40 миллионов доз.

туристы греция карантин
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