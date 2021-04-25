Хазанов рассказал о причастности Жванецкого к краху карьеры Карцева

Москва, 25 апреля. Сатирик Михаил Жванецкий был причастен к краху карьеры своего коллеги Романа Карцева. На это указал Народный артист РСФСР Геннадий Хазанов.

Актер отметил, что не собирается обвинять Жванецкого. Хазанов просто констатировал факт.

«Он практически оставил его на голодном пайке. Я Жванецкого не могу в этом обвинять, это его право и его дело. Но факт остается фактом», — подчеркнул артист в интервью «АиФ».

Хазанов признался, что сам сталкивался с подобным. При этом у него ни к кому нет претензий.

Нынешние телевизионные технологии, по мнению Хазанова, «добили» жанр сатиры. На выступление артиста сейчас накладывают закадровый смех людей из других передач. Телевизионщикам, по его словам, все равно, нравится ли выступление зрителям.

Народный артист РСФСР ранее отреагировал на обвинение в хищении 40 млн рублей. Хазанова отметил, что никогда бы не пошел на такое преступление.