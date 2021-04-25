ФСИН опровергла сообщения об убийстве начальника СИЗО в Забайкальском крае

Чита, 25 апреля. Пресс-служба Федеральной службы исполнения наказаний опровергла сообщения об убийстве начальника СИЗО в Забайкалье.

Накануне в СМИ появилась информация о том, что в Забайкалье на охоте застрелены два человека. По информации ФСИН, сведения о том, что второй погибший — начальник ИЗО-1 в Забайкалье, не соответствуют действительности.

«Начальника СИЗО-1 там не было вообще. Второй погибший — гражданский, к УФСИН не имеет отношения», — говорится в сообщении ведомства.

Накануне в СКР сообщили, что в одном из охотничьих угодий Забайкалья в ходе конфликта местный работник выстрелами из ружья убил двоих человек. Один их погибших — начальник управления ФСИН по Забайкальскому краю. По факту инцидента возбуждено уголовное дело, информирует телеканал RT.

Ранее стало известно, что подводная охота закончилась гибелью для 37-летнего жителя Саратовской области. Судмедэксперты выясняют причины гибели мужчины.