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Член Совфеда сравнил антироссийские шаги Чехии с атакой муравья

Политика
Член Совфеда сравнил антироссийские шаги Чехии с атакой муравья
pixabay.com

Москва, 25 апреля. Российский сенатор Андрей Климов прокомментировал идею ограничения импорта чешского пива и другой продукции зарубежной страны.

Член Совфеда отметил, что России не стоит задачи «разрывать в клочья» чешскую экономику. По его мнению, каких-то специальных жестов не стоит делать в данном случае.

«Это как человек идет по улице, а на него заполз муравей. Я никого не хочу обижать, но нельзя же соизмерять человека и муравья», — заявил он в беседе с РИА Новости.

Климов напомнил, что большинство сортов чешского пива производится в России. В ситуации с Чехией есть более эффективные годы. Например, отказ от российских инвестиций в чешскую экономику.

Президент Чехии выступит с чрезвычайным телевизионным обращением 25 апреля. Об этом информирует RT.

Чехия «высекла» себя тремя неувязками в версии о «Петрове и Боширове». Федеральное агентство новостей выяснило, что в действительности известно о двух взрывах на военных складах в Чехии.

совфед чехия пиво
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