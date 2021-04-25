Худеющим назвали три главные ошибки во время завтрака

Москва, 25 апреля. Многие худеющие совершают три ошибки во время завтрака, которые стоят им здоровья и хорошей фигуры. Подробнее об этом рассказала эксперт в вопросах питания Сьюзи Баррелл.

Первый прием пищи не должен происходить слишком поздно. Выбор периода с девяти до десяти утра не является удачным, так как ранний завтрак поможет активизировать метаболизм, пояснила специалист в интервью изданию Daily Mail.

Люди часто предпочитают за завтраком выпить кофе, но не все используют его «честный» вариант, при котором в чашке не оказывается ничего, кроме перемолотых зерен и воды. Добавки в виде молока, сливок, сахара, подсластителей содержат много калорий, что ведет к набору веса, предостерегла эксперт.

В завтраке должно быть достаточное количество белка. Не стоит выбирать тосты или мюсли-хлопья, так как углеводные блюда не насытят организм до обеда, а поспособствуют колебаниям уровня сахара в крови, что повысит аппетит. Специалист рекомендует употреблять не менее 20 г белка за завтраком. Например, можно съесть два яйца, греческий йогурт или протеиновый коктейль.

Диетолог ранее предостерегла россиян от употребления кофе по утрам натощак. Эта привычка может привести к язве желудка и представляет опасность для гипертоников.

Врач-диетолог ранее отметила важность витамина C в рационе россиян. Он выступает регулятором во многих биохимических процессах, передает RT.