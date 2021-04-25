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Худеющим назвали три главные ошибки во время завтрака

Общество
Худеющим назвали три главные ошибки во время завтрака
pixabay.com

Москва, 25 апреля. Многие худеющие совершают три ошибки во время завтрака, которые стоят им здоровья и хорошей фигуры. Подробнее об этом рассказала эксперт в вопросах питания Сьюзи Баррелл.

Первый прием пищи не должен происходить слишком поздно. Выбор периода с девяти до десяти утра не является удачным, так как ранний завтрак поможет активизировать метаболизм, пояснила специалист в интервью изданию Daily Mail.

Люди часто предпочитают за завтраком выпить кофе, но не все используют его «честный» вариант, при котором в чашке не оказывается ничего, кроме перемолотых зерен и воды. Добавки в виде молока, сливок, сахара, подсластителей содержат много калорий, что ведет к набору веса, предостерегла эксперт.

В завтраке должно быть достаточное количество белка. Не стоит выбирать тосты или мюсли-хлопья, так как углеводные блюда не насытят организм до обеда, а поспособствуют колебаниям уровня сахара в крови, что повысит аппетит. Специалист рекомендует употреблять не менее 20 г белка за завтраком. Например, можно съесть два яйца, греческий йогурт или протеиновый коктейль.

Диетолог ранее предостерегла россиян от употребления кофе по утрам натощак. Эта привычка может привести к язве желудка и представляет опасность для гипертоников.

Врач-диетолог ранее отметила важность витамина C в рационе россиян. Он выступает регулятором во многих биохимических процессах, передает RT.

эксперт похудение завтрак
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