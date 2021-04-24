Банки могут повысить ставки по вкладам в России

Москва, 24 апреля. Российские банки могут повысить ставки по сберегательным продуктам после решения Центробанка впервые с 2014 года увеличить ключевую ставку до 5% годовых.

О рассмотрении возможности повышения ставки по нескольким видам вкладов заявили в «Альфа-банке», «Россельхозбанке», «Почта Банке», сообщает ТАСС.

«Мы не исключаем пересмотра ставок по депозитам и кредитным продуктам вслед за действиями регулятора. Мы рекомендуем клиентам пользоваться моментом прямо сейчас», — цитирует зампредседателя правления «Альфа-банка» Майкла Тача агентство.

Руководитель службы пассивов и комиссионных продуктов «Почта Банка» Геннадий Чаусов заявил, что на фоне повышения ключевой ставки можно ожидать умеренный рост ставок по вкладам, а также появление промопредложений с выгодными условиями.

Ранее Банк России повысил ключевую ставку на 0,5 п.п. до 5% годовых, сообщила «Парламентская газета». Регулятор отметил, что это и увеличение доходностей облигаций федерального займа (ОФЗ) с начала текущего года в будущем обусловят рост кредитно-депозитных ставок.