Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
25 апреля 01:00
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
00:50
Общество
Власти Греции упростили российским туристам въезд в страну
00:49
Общество
Хазанов рассказал о причастности Жванецкого к краху карьеры Карцева
00:28
Происшествия
ФСИН опровергла сообщения об убийстве начальника СИЗО в Забайкальском крае
00:17
Политика
Член Совфеда сравнил антироссийские шаги Чехии с атакой муравья
00:08
Общество
Худеющим назвали три главные ошибки во время завтрака
00:00
Общество
В мире проходит Всемирный день борьбы против малярии
23:57
Экономика
Банки могут повысить ставки по вкладам в России
23:50
Происшествия
Группа подростков избила сверстника-инвалида в Ивановской области
23:33
Общество
Американские ученые посоветовали сердечникам есть брокколи
23:30
Политика
Путин и Лукашенко договорились о новой личной встрече летом
23:12
Общество
Водителей предупредили о массовых рейдах ГИБДД на выходных
23:02
Общество
Психолог Лебедь рассказала, может ли тяга к комфорту сделать из нас эгоцентриков
23:00
Политика
Сурайкин заявил о необходимости установки памятников Сталину в каждом городе РФ
22:59
Спорт
Россиянин Карацев сенсационно разгромил первую ракетку мира Джоковича
22:42
Происшествия
Появилось видео обрушения пешеходного моста на ЕКАД в Свердловской области
22:40
Политика
Президент Чехии выступит с чрезвычайным обращением к нации
22:39
Политика
Сенатор Кеннеди сравнил Байдена с Лениным
22:27
Шоу-бизнес
Проклова отдала выигрыш в «Секрете на миллион» больному брату
22:15
Общество
Мотоцикл вставшего на одно колесо жителя Калининграда перевернулся в воздухе три раза
22:02
Политика
Солонников назвал «этическим жестом» заявление Байдена о геноциде армян
Все новости

Банки могут повысить ставки по вкладам в России

Экономика
Банки могут повысить ставки по вкладам в России
pixabay.com  /  Nattanan Kanchanaprat

Москва, 24 апреля. Российские банки могут повысить ставки по сберегательным продуктам после решения Центробанка впервые с 2014 года увеличить ключевую ставку до 5% годовых.

О рассмотрении возможности повышения ставки по нескольким видам вкладов заявили в «Альфа-банке», «Россельхозбанке», «Почта Банке», сообщает ТАСС.

«Мы не исключаем пересмотра ставок по депозитам и кредитным продуктам вслед за действиями регулятора. Мы рекомендуем клиентам пользоваться моментом прямо сейчас», — цитирует зампредседателя правления «Альфа-банка» Майкла Тача агентство.

Руководитель службы пассивов и комиссионных продуктов «Почта Банка» Геннадий Чаусов заявил, что на фоне повышения ключевой ставки можно ожидать умеренный рост ставок по вкладам, а также появление промопредложений с выгодными условиями.

Ранее Банк России повысил ключевую ставку на 0,5 п.п. до 5% годовых, сообщила «Парламентская газета». Регулятор отметил, что это и увеличение доходностей облигаций федерального займа (ОФЗ) с начала текущего года в будущем обусловят рост кредитно-депозитных ставок.

экономика банки ключевая ставка вклады
Комментировать
Самое популярное
Россия переиграла Запад с чешской АЭС по испытанной на Украине схеме «Роттердам+»
Экономика 341643 22 апреля 2021
Россия переиграла Запад с чешской АЭС по испытанной на Украине схеме «Роттердам+»
Французы встали на сторону России после заявления Путина о Западе
Политика 148816 22 апреля 2021
Французы встали на сторону России после заявления Путина о Западе
Путин не оставил камня на камне от позиций США и ЕС на климатическом саммите
Политика 145032 23 апреля 2021
Путин не оставил камня на камне от позиций США и ЕС на климатическом саммите
Неожиданный приказ Шойгу об отводе войск вбил клин между Киевом и Западом
Армия 107448 23 апреля 2021
Неожиданный приказ Шойгу об отводе войск вбил клин между Киевом и Западом
Пропавшую со сцены Надежду Кадышеву с трудом узнали на новом фото Петросяна
Шоу-бизнес 87667 22 апреля 2021
Пропавшую со сцены Надежду Кадышеву с трудом узнали на новом фото Петросяна
Все новости / Экономика / Банки могут повысить ставки по вкладам в России
Рейтинг@Mail.ru