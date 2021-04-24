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Группа подростков избила сверстника-инвалида в Ивановской области

Происшествия
Группа подростков избила сверстника-инвалида в Ивановской области
pexels.com  /  it's me neosiam

Иваново, 24 апреля. Толпа молодых людей напала на подростка в Ивановской области и жестоко избила его.

Инцидент произошел в Кинешемском районе. Правоохранители уже расследуют случившееся. Местные источники пишут, что нападавшие набросились на мальчика толпой. Примечательно, что пострадавший является инвалидом по зрению. Также в полиции отметили, что все участники происшествия были установлены.

«По факту избиения потерпевшего в Наволоках сотрудниками межмуниципального отдела МВД России «Кинешемский» проводится доследственная проверка, направленная на выяснение всех обстоятельств произошедшего, по результатам которой будет принято процессуальное решение», – заявили в УМВД.

Другой инцидент произошел в Петербурге. Безработный сын ударил 60-летнюю мать ногой в грудь и нанес несколько ударов кулаком по голове. После мужчина забрал 1000 рублей и ушел.

иваново избиение подростки
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