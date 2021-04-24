Американские ученые посоветовали сердечникам есть брокколи

Нью-Йорк, 24 апреля. Брокколи, по мнению американских ученых, является одним из наиболее полезных для здоровья продуктов. Сердечникам его посоветовали включить в повседневное меню.

Ученые рекомендуют готовить брокколи на пару. Регулярное употребление этого блюда способно снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

В 100 г брокколи содержатся 145 мкг витамина К. Он благоприятно влияет на свертываемость крови, а также способствует укреплению костей. Суточная доза витамина К для человека весом 75 кг составляет 75 мкг.

При переходе на регулярное употребление брокколи ученые рекомендуют посоветоваться с врачом. Этот овощ не следует сочетать с некоторыми лекарствами. Например, с антикоагулянтами.

Китайские врачи ранее признали брокколи эффективным средством для снижения уровня токсинов в организме. К такому выводу они пришли после проведенного исследования.