Путин и Лукашенко договорились о новой личной встрече летом

Минск, 24 апреля. Президент Белоруссии Александр Лукашенко снова встретится с российским коллегой Владимиром Путиным летом.

Лукашенко посетил Полесский радиационно-экологический заповедник и ответил на вопросы журналистов. В ходе общения с представителями прессы он рассказал подробности прошедших недавно переговоров с Путиным.

«Главное для нас… людям дать работу и экономика. Если у нас будет работать экономика, о чем мы договорились с Путиным, и хорошие были договоренности, они будут продолжены на уровне правительства… А потом мы встретимся еще, договорились летом», — сообщил в эфире телеканала «Беларусь 1» Лукашенко.

Глава республики отметил, что стороны подготовят документы для подписания на заседании Высшего госсовета Союзного государства.

Переговоры президентов России и Белоруссии прошли в четверг и продолжались около четырех часов, сообщила «Парламентская газета». По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, Лукашенко и Путин обсудили вопросы экономического взаимодействия двух стран и подвели итоги работы, проделанной на уровне правительств по линии профильных ведомств за прошедший период.