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Путин и Лукашенко договорились о новой личной встрече летом

  /   Обновлено: 25 апреля 2021 00:33
Политика
Путин и Лукашенко договорились о новой личной встрече летом
Pr Scr YouTube  /  RT на русском

Минск, 24 апреля. Президент Белоруссии Александр Лукашенко снова встретится с российским коллегой Владимиром Путиным летом.

Лукашенко посетил Полесский радиационно-экологический заповедник и ответил на вопросы журналистов. В ходе общения с представителями прессы он рассказал подробности прошедших недавно переговоров с Путиным.

«Главное для нас… людям дать работу и экономика. Если у нас будет работать экономика, о чем мы договорились с Путиным, и хорошие были договоренности, они будут продолжены на уровне правительства… А потом мы встретимся еще, договорились летом», — сообщил в эфире телеканала «Беларусь 1» Лукашенко.

Глава республики отметил, что стороны подготовят документы для подписания на заседании Высшего госсовета Союзного государства.

Переговоры президентов России и Белоруссии прошли в четверг и продолжались около четырех часов, сообщила «Парламентская газета». По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, Лукашенко и Путин обсудили вопросы экономического взаимодействия двух стран и подвели итоги работы, проделанной на уровне правительств по линии профильных ведомств за прошедший период.

путин россия белоруссия лукашенко
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