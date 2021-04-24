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Водителей предупредили о массовых рейдах ГИБДД на выходных

Общество
Водителей предупредили о массовых рейдах ГИБДД на выходных
vk.com  /  Группа «Управление ГИБДД МВД по Республике Коми»

Москва, 24 апреля. Госавтоинспекция проведет рейды по выявлению водителей в состоянии алкогольного опьянения на дорогах России.

Сотрудники организуют «сплошные проверки». То есть инспектора будут останавливать все машины. Однако проверяться будет не только алкоголь к крови, но и, например, наличие полного пакета необходимых документов у автомобилиста.

Официальные представители пресс-службы МВД РФ отмечают, что подобные рейды теперь будут проводиться каждые выходные. Они запланированы в целом ряде российских регионов, включая Крым, Пензенскую, Тамбовскую, Архангельскую, Нижегородскую, Новосибирскую, Ивановскую, Самарскую области, Москву и Санкт-Петербург.

МВД ранее сообщало, что в России в последнее время борьба с пьянством на дорогах приобрела общенациональный масштаб. Россиян призвали не оставаться равнодушными, и не закрывать глаза на различные нарушения и срочно сообщать о них полиции.

Недавно волгоградца приговорили к семи годам колонии за пьяное ДТП с погибшим пешеходом. В августе 2019 года нетрезвый мужчина на Nissan Patrol на освещенном участке дороги сбил двоих пешеходов, двигавшихся по обочине.

ГИБДД россия проверки нетрезвый водитель
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