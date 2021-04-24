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Россиянин Карацев сенсационно разгромил первую ракетку мира Джоковича

Спорт
Россиянин Карацев сенсационно разгромил первую ракетку мира Джоковича
Федеральное агентство новостей

Белград, 24 апреля. Российский теннисист Аслан Карацев стал автором сенсации на турнире в Белграде. Он одержал победу над первой ракеткой мира Новаком Джоковичем.

Карацев и Джокович провели на белградском корте три сета общей продолжительностью 3 часа 25 минут. Поединок закончился со счетом 7:5, 4:6, 6:4 в пользу спортсмена из России.

Выбив из турнира Джоковича, россиян вышел в финал соревнований. На этом этапе ему предстоит встретиться, по данным RT, с победителем поединка между представителем Японии Таро Даниэлем и итальянским теннисистом Маттео Берреттини.

Джокович уже встречался с Карацевым на корте. В феврале нынешнего года сербский спортсмен обыграл соперника из России в полуфинале Australian Open.

В апреле Джокович уступил британцу Даниэлю Эвансу на турнире в Монте-Карло. Это был его первый проигрыш в 2021 году.

теннис джокович Карацев
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