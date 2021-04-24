Россиянин Карацев сенсационно разгромил первую ракетку мира Джоковича

Белград, 24 апреля. Российский теннисист Аслан Карацев стал автором сенсации на турнире в Белграде. Он одержал победу над первой ракеткой мира Новаком Джоковичем.

Карацев и Джокович провели на белградском корте три сета общей продолжительностью 3 часа 25 минут. Поединок закончился со счетом 7:5, 4:6, 6:4 в пользу спортсмена из России.

Выбив из турнира Джоковича, россиян вышел в финал соревнований. На этом этапе ему предстоит встретиться, по данным RT, с победителем поединка между представителем Японии Таро Даниэлем и итальянским теннисистом Маттео Берреттини.

Джокович уже встречался с Карацевым на корте. В феврале нынешнего года сербский спортсмен обыграл соперника из России в полуфинале Australian Open.

В апреле Джокович уступил британцу Даниэлю Эвансу на турнире в Монте-Карло. Это был его первый проигрыш в 2021 году.