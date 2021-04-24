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Появилось видео обрушения пешеходного моста на ЕКАД в Свердловской области

Происшествия
Появилось видео обрушения пешеходного моста на ЕКАД в Свердловской области
pixabay.com

Екатеринбург, 24 апреля. Пешеходный мост в пригороде Екатеринбурга рухнул на проезжую часть, информирует региональный главк МВД.

Конструкция рухнула при ДТП с грузовиком на ЕКАД в районе поворота к Ганиной Яме, сообщают местные СМИ. В результате образовалась пробка длинной пять километров. Сейчас на месте работают наряды ГИБДД.

Согласно предварительным данным, водитель грузовика из Татарстана с водительским стажем 22 года перевозил на грузовике МАН с полуприцепом спецборудование из города Асбеста в татарстанскую Елабугу. В момент проезда под мостом у грузовика лопнули два колеса. От большого груза сработал механизм, в результате чего пешеходный мост обрушился.

Известно, что в машине были владельцы груза. Они скрылись с места происшествия. Сейчас полиция ведет их поиски, чтобы выяснить, имелось ли у них разрешение на перевоз специального оборудования. В результате инцидента никто не пострадал.

Полицейские сообщили, что на данный момент представители ГИБДД разыскивают два мощных 50-тонных крана. Они должны помочь поднять мост с проезжей части.

Пользователи соцсетей публикуют видеозапись инцидента. На обнародованных кадрах видно, что мост перекрыл поперек всю дорогу.

Накануне стало известно, что петербургские спасатели вытащили мужчину из воды у моста Бетанкура. Инцидент произошел рядом с Уральской улицей.

СК возбудил дело по факту обрушения дома в Нижегородской области. Об этом информирует RT.

обрушение пешеходный мост ЕКАД
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