Президент Чехии выступит с чрезвычайным обращением к нации

Прага, 24 апреля. Президент Чехии Милош Земан в воскресенье 25 апреля выступит с чрезвычайным телевизионным обращением в связи с произошедшим в 2014 году в деревне Врбетице инцидентом.

«Президент республики Милош Земан выступит в воскресенье, 25 апреля, в 11:00 (12:00 мск) с чрезвычайной речью», — написал пресс-секретарь главы государства Иржи Овчачек в Twitter.

По его данным, обращение Земана будут транслировать местные телеканалы Prima и CNN Prima News.

Ранее Чехия обвинила российские спецслужбы в «организации взрывов» на военных складах с боеприпасами в деревне Врбетица, которые произошли в 2014 году. К этому якобы был причастен один из сотрудников российского посольства в Праге.

Позже Немецкое издание World Economy поставило под сомнение версию Праги. В издании отметили, что эта версия «выглядит неубедительной», так как обычно послы работают на одном посту от трех до четырех лет, поэтому вряд ли он был причастен ко взрывам.