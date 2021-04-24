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Президент Чехии выступит с чрезвычайным обращением к нации

Политика
Президент Чехии выступит с чрезвычайным обращением к нации
wikipedia.org  /  David Sedlecký/CC BY-SA 4.0

Прага, 24 апреля. Президент Чехии Милош Земан в воскресенье 25 апреля выступит с чрезвычайным телевизионным обращением в связи с произошедшим в 2014 году в деревне Врбетице инцидентом.

«Президент республики Милош Земан выступит в воскресенье, 25 апреля, в 11:00 (12:00 мск) с чрезвычайной речью», — написал пресс-секретарь главы государства Иржи Овчачек в Twitter.

По его данным, обращение Земана будут транслировать местные телеканалы Prima и CNN Prima News.

Ранее Чехия обвинила российские спецслужбы в «организации взрывов» на военных складах с боеприпасами в деревне Врбетица, которые произошли в 2014 году. К этому якобы был причастен один из сотрудников российского посольства в Праге.

Позже Немецкое издание World Economy поставило под сомнение версию Праги. В издании отметили, что эта версия «выглядит неубедительной», так как обычно послы работают на одном посту от трех до четырех лет, поэтому вряд ли он был причастен ко взрывам.

чехия земан врбетица
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