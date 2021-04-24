Сенатор Кеннеди сравнил Байдена с Лениным

Вашингтон, 24 апреля. Президент США Джо Байден оказался «левее» первого председателя Совета народных комиссаров СССР Владимира Ленина, заявил в интервью телеканалу Fox News сенатор Джон Кеннеди.

Внутренняя политика президента США Джо Байдена может привести к «аду» в жизни американцев, считает сенатор. По словам Кеннеди, его разочаровал глава государства, действия которого якобы основываются на ненависти к своей стране.

«Я знал, что президент Байден будет левее центра, но я и помыслить не мог, что он будет левее Ленина. Ему надо взяться за ум», — заявил сенатор.

По словам Кеннеди, многие однопартийцы президента одобряют предложение о лишении полицейских финансирования, выдвинутое на фоне инцидентов с убийствами афроамериканцев.

Сенатор подчеркнул, что правоохранители, не ходят на работу с целью «кому-нибудь навредить».

Ранее Байден рассказал, что его порадовал призыв российского коллеги Владимира Путина к совместной работе по решению проблем с климатом в мире. Он также отметил, что Вашингтон хочет работать с Москвой и другими государствами в сфере сокращения выбросов углекислого газа в атмосферу планеты.