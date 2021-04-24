Проклова отдала выигрыш в «Секрете на миллион» больному брату

Москва, 24 апреля. Актриса Елена Проклова четыре года назад участвовала в съемках шоу «Секрет на миллион». Выигрыш она отдала брату Виктору на лечение.

Звезда стала гостем программы во второй раз. Она рассказала, что деньги с прошлого раза пошли на лечение ее брата, у которого были проблемы с руками. Ему надрезали поврежденное сухожилие и возвращали двигательную способность в руках. Операция прошла успешно, однако новое несчастье не заставило себя ждать.

Около двух лет назад Виктора разбил инсульт. Семья и медики делали все для того, чтобы он хотя бы частично восстановился. Сейчас мужчине 72 года, он узнает людей вокруг, улыбается и может говорить, поделилась Проклова в интервью Лере Кудрявцевой.

Актриса четыре года назад покинула студию программы «Секрет на миллион» в слезах, не сумев рассказать о сексуальном насилии, которое ей довелось пережить. В этот раз Проклова наконец раскрыла тайну, как до нее домогался известный актер, что повлияло на ее отношения с мужчинами в будущем.