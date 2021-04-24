Рухнувший мост перекрыл трассу в Екатеринбурге

Екатеринбург, 24 апреля. Большая пробка образовалась в Екатеринбурге после обрушения моста на ЕКАД.

Движение потока намертво встало, так как пешеходный мост рухнул прямо поперек Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороги. Всем автомобилистам пришлось разворачиваться прямо на трассе. Данных о пострадавших пока не поступало. Все обстоятельства и детали произошедшего в настоящее время устанавливаются ГИБДД.

Ранее под Волгоградом случилось крупное ДТП. Пять человек пострадали в результате столкновения двух отечественных легковушек. ВАЗ-21099 при повороте не уступил дорогу Lada Granta. Травмы получили оба водители и три пассажира, среди которых было двое несовершеннолетних подростка.