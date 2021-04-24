Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
24 апреля 23:29
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
23:12
Общество
Водителей предупредили о массовых рейдах ГИБДД на выходных
23:02
Общество
Психолог Лебедь рассказала, может ли тяга к комфорту сделать из нас эгоцентриков
23:00
Политика
Сурайкин заявил о необходимости установки памятников Сталину в каждом городе РФ
22:59
Спорт
Россиянин Карацев сенсационно разгромил первую ракетку мира Джоковича
22:42
Происшествия
Появилось видео обрушения пешеходного моста на ЕКАД в Свердловской области
22:40
Политика
Президент Чехии выступит с чрезвычайным обращением к нации
22:39
Политика
Сенатор Кеннеди сравнил Байдена с Лениным
22:27
Шоу-бизнес
Проклова отдала выигрыш в «Секрете на миллион» больному брату
22:15
Общество
Мотоцикл вставшего на одно колесо жителя Калининграда перевернулся в воздухе три раза
22:02
Политика
Солонников назвал «этическим жестом» заявление Байдена о геноциде армян
22:02
Общество
Психолог Миллер раскрыла, почему люди могут впадать в зависимость от секса
22:00
Происшествия
Рухнувший мост перекрыл трассу в Екатеринбурге
22:00
Политика
Военный эксперт пояснил, как экстремисты могут захватить буровую вышку РФ в Арктике
21:57
Политика
Алиев назвал заявление Байдена о геноциде армян исторической ошибкой
21:38
Весь мир
Курс на региональное сотрудничество: как Танзания планирует развивать экономику
21:32
Наука
«Хаббл» прислал на Землю фото звезды на грани разрушения
21:32
Общество
Какие опасности подстерегают животных в зоопарках
21:26
Весь мир
Шестнадцать жителей ЦАР стали жертвами установленных боевиками мин за последний месяц
21:19
Весь мир
Губернатор столицы ДРК запретил демонстрации с требованием вывести миротворцев ООН
21:10
Весь мир
Кения и ДРК подписали договор об использовании порта Момбаса
Все новости

Алиев назвал заявление Байдена о геноциде армян исторической ошибкой

Политика
Алиев назвал заявление Байдена о геноциде армян исторической ошибкой
ru.president.az  /  Официальный сайт Президента Азербайджанской Республики.

Баку, 24 апреля. Заявление американского президента Джо Байдена о геноциде армян в Османской империи президент Азербайджана Ильхам Алиев признал «исторической ошибкой».

Ранее американский лидер заявил, что массовые убийства этнических армян, организованные и совершенные в начале XX века в Османской империи, были геноцидом. Алиев в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом назвал слова Байдена «исторической ошибкой», передают РИА Новости.

«В ходе телефонного разговора главы государств осудили заявление президента США Байдена о так называемом «геноциде армян». Отметив, что это решение было ошибочным, президент Ильхам Алиев назвал его исторической ошибкой. Президент подчеркнул, что Азербайджан считает это заявление неприемлемым», — заявили в пресс-службе азербайджанского президента.

По словам Алиева, такие слова наносят ущерб формирующимся тенденциям сотрудничества в регионе. Эрдоган выразил благодарность азербайджанскому лидеру за поддержку.

МИД Армении приветствует признание Байденом геноцида армян. В сообщении армянского внешнеполитического ведомства сказано, что Ереван приветствует соответствующее решение.

эрдоган байден алиев армяне
Комментировать
Самое популярное
Россия переиграла Запад с чешской АЭС по испытанной на Украине схеме «Роттердам+»
Экономика 340002 22 апреля 2021
Россия переиграла Запад с чешской АЭС по испытанной на Украине схеме «Роттердам+»
Французы встали на сторону России после заявления Путина о Западе
Политика 148215 22 апреля 2021
Французы встали на сторону России после заявления Путина о Западе
Путин не оставил камня на камне от позиций США и ЕС на климатическом саммите
Политика 143437 23 апреля 2021
Путин не оставил камня на камне от позиций США и ЕС на климатическом саммите
Неожиданный приказ Шойгу об отводе войск вбил клин между Киевом и Западом
Армия 106526 23 апреля 2021
Неожиданный приказ Шойгу об отводе войск вбил клин между Киевом и Западом
Пропавшую со сцены Надежду Кадышеву с трудом узнали на новом фото Петросяна
Шоу-бизнес 87273 22 апреля 2021
Пропавшую со сцены Надежду Кадышеву с трудом узнали на новом фото Петросяна
Все новости / Политика / Алиев назвал заявление Байдена о геноциде армян исторической ошибкой
Рейтинг@Mail.ru