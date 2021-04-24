Алиев назвал заявление Байдена о геноциде армян исторической ошибкой

Баку, 24 апреля. Заявление американского президента Джо Байдена о геноциде армян в Османской империи президент Азербайджана Ильхам Алиев признал «исторической ошибкой».

Ранее американский лидер заявил, что массовые убийства этнических армян, организованные и совершенные в начале XX века в Османской империи, были геноцидом. Алиев в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом назвал слова Байдена «исторической ошибкой», передают РИА Новости.

«В ходе телефонного разговора главы государств осудили заявление президента США Байдена о так называемом «геноциде армян». Отметив, что это решение было ошибочным, президент Ильхам Алиев назвал его исторической ошибкой. Президент подчеркнул, что Азербайджан считает это заявление неприемлемым», — заявили в пресс-службе азербайджанского президента.

По словам Алиева, такие слова наносят ущерб формирующимся тенденциям сотрудничества в регионе. Эрдоган выразил благодарность азербайджанскому лидеру за поддержку.

МИД Армении приветствует признание Байденом геноцида армян. В сообщении армянского внешнеполитического ведомства сказано, что Ереван приветствует соответствующее решение.