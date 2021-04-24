Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
24 апреля 22:01
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
22:00
Политика
Военный эксперт пояснил, как экстремисты могут захватить буровую вышку РФ в Арктике
21:57
Политика
Алиев назвал заявление Байдена о геноциде армян исторической ошибкой
21:38
Весь мир
Курс на региональное сотрудничество: как Танзания планирует развивать экономику
21:32
Наука
«Хаббл» прислал на Землю фото звезды на грани разрушения
21:32
Общество
Какие опасности подстерегают животных в зоопарках
21:26
Весь мир
Шестнадцать жителей ЦАР стали жертвами установленных боевиками мин за последний месяц
21:19
Весь мир
Губернатор столицы ДРК запретил демонстрации с требованием вывести миротворцев ООН
21:10
Весь мир
Кения и ДРК подписали договор об использовании порта Момбаса
21:10
Шоу-бизнес
Елена Проклова содержит никогда не работавшую 26-летнюю дочь
21:08
Общество
Под Калининградом дети гуляют среди неубранных застройщиком отходов
21:08
Шоу-бизнес
Проклова рассказала, как потеряла сознание из-за перелома копчика
21:02
Общество
На фестивале современного творчества в Крыму участники по-новому сшивают земной шарик
21:01
Шоу-бизнес
Дочь Даны Борисовой попала в больницу
21:00
Шоу-бизнес
Пережившая в детстве сексуальное насилие Проклова рассказала о страхе перед мужчинами
21:00
Видео
«Милонов-шоу»: Вадим Манукян о покушении на Лукашенко и истериках Навального
21:00
Россия
Испытание туристами: Крым ждет более миллиона человек только на майские праздники
20:59
Общество
Сын Евгения Мартынова повзрослел и теперь как две капли воды похож на отца
20:59
Весь мир
Кенийцы выступили против выдачи новых кредитов МВФ правительству республики
20:58
Технологии
Посадка спускаемого аппарата корабля «Союз МС-18» запланирована на 17 октября
20:54
Экономика
Одна деталь делает бесполезными попытки Польши противостоять «СП-2»
Все новости

«Хаббл» прислал на Землю фото звезды на грани разрушения

Наука
«Хаббл» прислал на Землю фото звезды на грани разрушения
esahubble.org  /  NASA, ESA and STScI

Вашингтон, 24 апреля. Космический телескоп «Хаббл» прислал на Землю редкое фото одной из самых ярких звезд в галактике Млечный путь — AG Carinae, которая находится на грани разрушения.

Звезда находится в 20 000 световых годах от Земли и окружена межзвездной пылью, поэтому разглядеть этот объект невооруженным глазом удается не всегда. На расстоянии около 0,4-1,2 пк вокруг звезды наблюдается туманность массой, равной 15 солнечным массам, которая образована выброшенным ею на протяжении 10 000 лет веществом. Необычным снимком руководители миссии поделились в честь 31-летия телескопа.

Ученые предполагают, что AG Киля находится на промежуточном этапе между звездой Вольфа — Райе и сверхгигантом спектрального класса О. Она отличается нестабильным поведением, пульсациями и вспышками. AG Carinae светит в 65 раз ярче Солнца даже при минимальной яркости, а при максимальной — в 400 раз.

«Хаббл» запечатлел звезду в ультрафиолетовом и видимом свете. Синим цветом изображены нитевидные сгустки пыли, красным — газообразный водород с примесью азота. По словам эксперта по ярким голубым переменным звездам Керстина Вайса, такие объекты представляют интерес для ученых благодаря нестабильности. Звезды могут находиться в спокойствии годами, а затем неожиданно вспыхивать.

Ранее сообщалось, что компактный вертолет Ingenuity, принадлежащий NASA, сделал первый цветной снимок Марса перед отправлением в контролируемый полет по ее поверхности. На фото видно дно марсианского кратера Джезеро и часть двух колес марсохода NASA.

наука космос хаббл
Комментировать
Самое популярное
Россия переиграла Запад с чешской АЭС по испытанной на Украине схеме «Роттердам+»
Экономика 333559 22 апреля 2021
Россия переиграла Запад с чешской АЭС по испытанной на Украине схеме «Роттердам+»
Французы встали на сторону России после заявления Путина о Западе
Политика 145857 22 апреля 2021
Французы встали на сторону России после заявления Путина о Западе
Путин не оставил камня на камне от позиций США и ЕС на климатическом саммите
Политика 136541 23 апреля 2021
Путин не оставил камня на камне от позиций США и ЕС на климатическом саммите
Неожиданный приказ Шойгу об отводе войск вбил клин между Киевом и Западом
Армия 103142 23 апреля 2021
Неожиданный приказ Шойгу об отводе войск вбил клин между Киевом и Западом
Пропавшую со сцены Надежду Кадышеву с трудом узнали на новом фото Петросяна
Шоу-бизнес 85867 22 апреля 2021
Пропавшую со сцены Надежду Кадышеву с трудом узнали на новом фото Петросяна
Все новости / Наука / «Хаббл» прислал на Землю фото звезды на грани разрушения
Рейтинг@Mail.ru