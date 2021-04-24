«Хаббл» прислал на Землю фото звезды на грани разрушения

Вашингтон, 24 апреля. Космический телескоп «Хаббл» прислал на Землю редкое фото одной из самых ярких звезд в галактике Млечный путь — AG Carinae, которая находится на грани разрушения.

Звезда находится в 20 000 световых годах от Земли и окружена межзвездной пылью, поэтому разглядеть этот объект невооруженным глазом удается не всегда. На расстоянии около 0,4-1,2 пк вокруг звезды наблюдается туманность массой, равной 15 солнечным массам, которая образована выброшенным ею на протяжении 10 000 лет веществом. Необычным снимком руководители миссии поделились в честь 31-летия телескопа.

Ученые предполагают, что AG Киля находится на промежуточном этапе между звездой Вольфа — Райе и сверхгигантом спектрального класса О. Она отличается нестабильным поведением, пульсациями и вспышками. AG Carinae светит в 65 раз ярче Солнца даже при минимальной яркости, а при максимальной — в 400 раз.

«Хаббл» запечатлел звезду в ультрафиолетовом и видимом свете. Синим цветом изображены нитевидные сгустки пыли, красным — газообразный водород с примесью азота. По словам эксперта по ярким голубым переменным звездам Керстина Вайса, такие объекты представляют интерес для ученых благодаря нестабильности. Звезды могут находиться в спокойствии годами, а затем неожиданно вспыхивать.

Ранее сообщалось, что компактный вертолет Ingenuity, принадлежащий NASA, сделал первый цветной снимок Марса перед отправлением в контролируемый полет по ее поверхности. На фото видно дно марсианского кратера Джезеро и часть двух колес марсохода NASA.