Курс на региональное сотрудничество: как Танзания планирует развивать экономику

Президент Танзании Самиа Сулуху Хасан впервые с момента вступления в должность выступила перед парламентом страны.

Большая часть речи главы африканского государства касалась планов развития экономики, на которую пандемия коронавируса оказала сокрушительное влияние. Местные эксперты высоко оценили заявления Сулуху и отметили широту охваченной проблематики.

Международная редакция Федерального агентства новостей разобралась, каким способом глава Танзании планирует наращивать показатели экономического роста, подорванного COVID-19.

Наследство Магуфули

Самиа Сулуху Хасан заняла пост президента Танзании 19 марта текущего года после смерти предыдущего главы государства Джона Магуфули, который незадолго до этого переизбрался на новый срок.

Согласно конституции республики, в случае смерти действующего лидера, на его должность заступает вице-президент, который продолжает руководить страной до следующих выборов. Таким образом, Сулуху предстоит оставаться на главном посту Танзании до 2025 года.

В наследство первой женщине-президенту в истории восточноафриканской республики достались сложные структурные проблемы в управлении государством, усугубленные пандемией коронавируса.

Умерший лидер страны последовательно отрицал заболевание. Однако к концу жизни на фоне растущего количества смертей, в том числе и среди высших эшелонов власти, Магуфули признал распространение вируса. Правда, принять сколько-нибудь действенные меры противодействия не успел.

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Тем не менее благодаря отсутствию санитарных запретов, экономика Танзании по итогам 2020 года показала рост, хотя и не такой большой, как планировалось до пандемии. Вместо расчетных 6,6% удалось добиться лишь 4,7%.

Как заявила Самиа Сулуху, выступая перед парламентариями, стране потребуются огромные инвестиции, чтобы стимулировать дальнейшее развитие.

Порядок и прозрачность

Глава Танзании выделила три основных направления работы над улучшением экономической ситуации в стране. Первый — это изменения в политике, законах и нормативных актах, регулирующих инвестиции. Таким образом, планируется сделать Танзанию более привлекательной для внешних партнеров.

Самиа Сулуху отметила, что инвесторы жалуются на непредсказуемость финансовой системы страны, враждебную тактику сбора налогов и бюрократию.

«Правительство будет бескомпромиссно подходить к этому вопросу. Мы начнем с проекта по улучшению делового климата Танзании, который утвержден в 2018 году. Будут упорядочены оформление разрешений и лицензий, а также процесс выдачи земельных участков инвесторам», — заявила президент.

Она также подчеркнула, что власти планируют создать систему, с помощью которой представители частного сектора могут направлять жалобы непосредственно правительству.

Продовольственная сфера

Второй областью государственного хозяйства, на которую возлагает надежды президент, является аграрный сектор. В этой сфере трудится почти 65% рабочего населения Танзании, но вклад СХ в ВВП оценивается приблизительно в 27%.

«Во многом это связано с низкой производительностью. Например, фермеры Танзании производят только 1,9 тонны кукурузы на акр, тогда как в нормальной производственной среде этот показатель должен составлять 8 тонн. Точно так же танзанийский хлопковый фермер производит 250 килограммов хлопка на акр вместо 1000-1250», — заявила Сулуху.

Аналогичные проблемы наблюдаются в молочном и мясном животноводстве.

Изменить ситуацию глава государства предлагает за счет развития ирригационных проектов. В ближайшие четыре года планируется увеличить площадь орошаемых земель более чем в два раза — с 561 тысяч гектар до 1 200.

Помимо этого, правительство будет стимулировать инвестиции в улучшение технологий содержания скота через финансирование исследований в этой области и распространение знаний среди фермеров.

Также в сложном положении остается рыболовная отрасль. Страна, обладающая выходом к морю, а также богатыми внутренними водами, занимается импортом рыбы. Чтобы переломить ситуацию в ближайшие четыре года, страна закупит восемь морских траулеров.

Экономическая дипломатия

Третье важное направление деятельности — экономическая дипломатия.

Президент Танзании заявила, что никаких изменений во внешней политике после кончины Джона Магуфули не ожидается. Однако это не относится к качеству работы представительств страны за рубежом.

«Трудовая этика в наших посольствах и министерстве обязана измениться. Их необходимо укомплектовать квалифицированным, опытным и преданным делу персоналом. Наши дипломатические сотрудники должны быть компетентны в заключении сделок в области инвестиций и содействия торговле, а также в поиске стратегических партнеров в сфере туризма», — считает Сулуху.

Параллельно планируется провести ремонт здания министерства иностранных дел и дипмиссий за рубежом, чтобы повысить их пропускную способность.

President @SuluhuSamia outlined a raft of measures her government will take to stimulate economic growth, which has been adversely affected by the global #COVID19 pandemic. https://t.co/p5Y6OAwT2O — The Citizen Tanzania (@TheCitizenTZ) April 24, 2021

Основной акцент в развитии экономических контактов делается на сотрудничество в рамках региональных организаций, таких как Восточноафриканское сообщество (EAC), Сообщество по вопросам развития Юга Африки (SADC) и Общий рынок Восточной и Южной Африки (COMESA).

Проверенная соседями тактика

Предложенные Сулуху меры стимулирования национальной экономики выглядят достаточно прагматично.

Неизвестно, справится ли правительство Танзании с планом президента. Главной движущей силой предыдущих преобразований были неиссякаемые харизма, упорство и сила воли Джона Магуфули, за которые он получил прозвище «Бульдозер».

Новая глава страны пока не проявила подобных качеств. Но уже успела раскритиковать парламентариев за то, что вместо реализации государственных программ они занимаются сравнением ее с почившим лидером.

Федеральное агентство новостей /

Также, помимо очевидной нацеленности на упорную работу, на стороне Сулуху опыт соседних государств, реализующих аналогичные меры.

Так, Кения на днях договорилась о дальнейшем развитии транспортной инфраструктуры, соединяющей главный порт страны — Момбаса — с расположенной в глубине континента Угандой.

Дополнительно власти Кении предоставили Уганде площадку для хранения грузов в контейнерном депо Найваша и открыли представительство железнодорожной компании страны в Кампале.

Схожие сельскохозяйственные и транспортные проекты наблюдаются в Зимбабве, ЮАР, Руанде, Эфиопии и других странах континента.

COVID-19 показал африканским государствам важность регионального сотрудничества и независимости от воли бывших метрополий. Поэтому у президента Танзании, работающей над укреплением национальной экономики, есть все основания ожидать, что выбранный курс приведет к росту благосостояния граждан страны и позволит преодолеть негативные последствия пандемии.