Курс на региональное сотрудничество: как Танзания планирует развивать экономику

Президент Танзании Самиа Сулуху Хасан впервые с момента вступления в должность выступила перед парламентом страны.

Большая часть речи главы африканского государства касалась планов развития экономики, на которую пандемия коронавируса оказала сокрушительное влияние. Местные эксперты высоко оценили заявления Сулуху и отметили широту охваченной проблематики.

Международная редакция Федерального агентства новостей разобралась, каким способом глава Танзании планирует наращивать показатели экономического роста, подорванного COVID-19.

Самиа Сулуху Хасан заняла пост президента Танзании 19 марта текущего года после смерти предыдущего главы государства Джона Магуфули, который незадолго до этого переизбрался на новый срок.

Согласно конституции республики, в случае смерти действующего лидера, на его должность заступает вице-президент, который продолжает руководить страной до следующих выборов. Таким образом, Сулуху предстоит оставаться на главном посту Танзании до 2025 года.

В наследство первой женщине-президенту в истории восточноафриканской республики достались сложные структурные проблемы в управлении государством, усугубленные пандемией коронавируса.

Умерший лидер страны последовательно отрицал заболевание. Однако к концу жизни на фоне растущего количества смертей, в том числе и среди высших эшелонов власти, Магуфули признал распространение вируса. Правда, принять сколько-нибудь действенные меры противодействия не успел.

Тем не менее благодаря отсутствию санитарных запретов, экономика Танзании по итогам 2020 года показала рост, хотя и не такой большой, как планировалось до пандемии. Вместо расчетных 6,6% удалось добиться лишь 4,7%.

Как заявила Самиа Сулуху, выступая перед парламентариями, стране потребуются огромные инвестиции, чтобы стимулировать дальнейшее развитие.

Глава Танзании выделила три основных направления работы над улучшением экономической ситуации в стране. Первый — это изменения в политике, законах и нормативных актах, регулирующих инвестиции. Таким образом, планируется сделать Танзанию более привлекательной для внешних партнеров.

Самиа Сулуху отметила, что инвесторы жалуются на непредсказуемость финансовой системы страны, враждебную тактику сбора налогов и бюрократию.

Она также подчеркнула, что власти планируют создать систему, с помощью которой представители частного сектора могут направлять жалобы непосредственно правительству.

Второй областью государственного хозяйства, на которую возлагает надежды президент, является аграрный сектор. В этой сфере трудится почти 65% рабочего населения Танзании, но вклад СХ в ВВП оценивается приблизительно в 27%.

Аналогичные проблемы наблюдаются в молочном и мясном животноводстве.

Изменить ситуацию глава государства предлагает за счет развития ирригационных проектов. В ближайшие четыре года планируется увеличить площадь орошаемых земель более чем в два раза — с 561 тысяч гектар до 1 200.

Помимо этого, правительство будет стимулировать инвестиции в улучшение технологий содержания скота через финансирование исследований в этой области и распространение знаний среди фермеров.

Также в сложном положении остается рыболовная отрасль. Страна, обладающая выходом к морю, а также богатыми внутренними водами, занимается импортом рыбы. Чтобы переломить ситуацию в ближайшие четыре года, страна закупит восемь морских траулеров.

Третье важное направление деятельности — экономическая дипломатия.

Президент Танзании заявила, что никаких изменений во внешней политике после кончины Джона Магуфули не ожидается. Однако это не относится к качеству работы представительств страны за рубежом.

Параллельно планируется провести ремонт здания министерства иностранных дел и дипмиссий за рубежом, чтобы повысить их пропускную способность.

