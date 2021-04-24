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Шестнадцать жителей ЦАР стали жертвами установленных боевиками мин за последний месяц

Весь мир
Шестнадцать жителей ЦАР стали жертвами установленных боевиками мин за последний месяц
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Чемеков

Банги, 24 апреля. Оставшиеся после разгрома конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC) боевики, все чаще прибегают к использованию мин, жертвами которых становятся гражданские лица. Об этом сообщает местное издание Ndjoni Sango.

По данным полиции ЦАР только в апреле 2021 года из-за установленных бандитами взрывных устройств погибли 16 мирных жителей. К примеру, во вторник, 20 апреля, на дороге между населенными пунктами Бабуа и Абба в западной части страны на мине подорвалось мототакси. Погибли четыре человека: водитель и женщина с двумя детьми.

При этом в правоохранительных органах фиксируют далеко не все подобные случаи. Как отмечают журналисты Ndjoni Sango, большинство центральноафриканцев не сообщают в полицию об аналогичных инцидентах.

Наиболее важным остается вопрос происхождения взрывных устройств. Местные жители подозревают, что боевики получают мины от миротворцев многопрофильной миссии ООН (МИНУСКА), которых не раз ловили на сотрудничестве с бандитами.

Граждане ЦАР неоднократно выходили на массовые акции против присутствия в стране «голубых касок» и лично руководителя МИНУСКА Манкера Ндиай.

В начале марта Совбез ООН постановил продлить мандат миротворческой миссии и увеличить ее контингент. Однако, по словам советника президента ЦАР по вопросам национальной безопасности Валерия Захарова, организованные бандформирования, действовавшие на территории страны, разгромлены. Это делает дальнейшее увеличение количества «голубых касок» в республике бесполезным и необоснованным.

африка цар
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