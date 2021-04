Шестнадцать жителей ЦАР стали жертвами установленных боевиками мин за последний месяц

Банги, 24 апреля. Оставшиеся после разгрома конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC) боевики, все чаще прибегают к использованию мин, жертвами которых становятся гражданские лица. Об этом сообщает местное издание Ndjoni Sango.

По данным полиции ЦАР только в апреле 2021 года из-за установленных бандитами взрывных устройств погибли 16 мирных жителей. К примеру, во вторник, 20 апреля, на дороге между населенными пунктами Бабуа и Абба в западной части страны на мине подорвалось мототакси. Погибли четыре человека: водитель и женщина с двумя детьми.

#CentralAfricanRepublic



On April 20, 2021, on the Baboua – Abba road near the village of Bondiba, a motorcycle taxi driver and his 3 passengers, including a women and two children, ran into a mine and died from their injuries. pic.twitter.com/bTeFt152KS