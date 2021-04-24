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Психолог Лебедь рассказала, может ли тяга к комфорту сделать из нас эгоцентриков

Общество
Психолог Лебедь рассказала, может ли тяга к комфорту сделать из нас эгоцентриков
pxhere.com  /  pxhere.com

Стремление к комфорту всегда было важной чертой человеческой природы. Сегодня, когда потребность в выживании не стоит так остро, мы все чаще руководствуемся личным удобством при принятии решений.

О том, способно ли желание комфорта сделать из нас эгоцентриков и, наоборот, осложнить жизнь, ФАН узнал у Ольги Лебедь, психолога и доцента кафедры социологии Первого МГУ им. И. М. Сеченова.

«Свобода, комфорт и девиз «живи здесь и сейчас» стали теми потребительскими приоритетами, которые формируют все. Это касается брака и воспитания детей, работы и отдыха, трат и места жительства», — говорит эксперт.

По ее словам, хороший пример — поиск работы. Если раньше в приоритете стоял размер заработной платы, то сегодня люди руководствуются и другими факторами: далеко ли добираться до места работы, удобное ли рабочее пространство, какой в офисе коллектив, какие существуют бонусы и так далее.

Психолог рассказала, может ли тяга к комфорту сделать из нас эгоцентриков
pixabay.com  / 

Приоритет личного комфорта социолог причисляет к потребительским ценностям, которые формируются под влияем общественной жизни. Идеология под девизом «бери от жизни все» может и не плоха в умеренных дозах, но способна превратить человека в эгоцентрика и ухудшить его отношения с окружающим миром.

«Любовь к комфорту абсолютно четко в эгоцентризм и превращается. Бесконечный поиск и бесконечный выбор ведут к чувству одиночества и перерастают в борьбу за права, где забывается о существовании чувства ответственности», — отмечает психолог.

В конечно итоге, как говорит Ольга Лебедь, все это перерастает в приоритет личности над группой и социумом, когда мы получаем свои права, но забываем об обязанностях.

«Социальный эгоцентризм ведет к мысли, что мы сделаем выбор здесь и сейчас, а ответственность за него пусть ложится на общество. Но мы же как раз и являемся членами общества и надо думать о том, что будет дальше», — рассуждает эксперт.

Психолог рассказала, может ли тяга к комфорту сделать из нас эгоцентриков
pixabay.com  / rawpixel

По ее мнению, идея о том, что твой личный комфорт заканчивается там, где начинается комфорт другого, должна спускаться со стороны государства в том числе. Так она сможет укорениться в качестве приоритетной, но не противоречить при этом личной свободе выбора каждого. И тогда жизненный принцип трансформируется в девиз «я имею право выбирать, но не вредить интересам другого».

Несмотря на заботу об окружающих, сегодня нам требуется и отстаивать личностные границы. О том, как сохранить внутреннее равновесие и комфорт в общении с людьми, ФАН рассказывала психоаналитик Марьяна Вольская-Веритакс.

люди отношения психология
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