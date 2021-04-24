Губернатор столицы ДРК запретил демонстрации с требованием вывести миротворцев ООН

Киншаса, 24 апреля. Губернатор столицы Демократической Республики Конго Нгобила Мбака предостерег граждан от любых форм протестной деятельности в городе.

Заявление главы Киншасы вызвано планами оппозиционного блока «Ламука», в который вошли основные политические партии страны, провести в столице массовую акцию протеста. Главное требование организаторов — немедленный вывод миротворцев многопрофильной миссии ООН в ДРК (МОНУСКО).

«Я не могу одобрить вашу деятельность, которая, в соответствии с указаниями правительства, а также ограничениями, установленными Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), может привести к массовому заражению COVID-19», — отметил Нгобила.

Также губернатор приказал предотвратить демонстрации комиссару Конголезской национальной полиции города Киншаса, а также мэрам коммун.

Миссия ООН в ДРК насчитывает 14 000 военнослужащих, 660 наблюдателей и штабных офицеров и 581 сотрудника полиции. В декабре 2020 года Совбез продлил мандат организации еще на один год.

Деятельность миротворцев не вызывает восторга у жителей страны. Граждане отмечают, что «голубые каски» не оказывают никакой поддержки армии республики в борьбе с боевиками.

Аналогичные требования в адрес миссии ООН МИНУСКА выражают жители соседней Центральноафриканской Республики. Граждане указывают на многочисленные свидетельства сотрудничества миротворческого контингента с бандитами и пишут коллективные письма генеральному секретарю международной организации Антониу Гутеррешу с просьбой вывести «голубые каски» из страны.