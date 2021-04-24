Елена Проклова содержит никогда не работавшую 26-летнюю дочь

Москва, 24 апреля. Младшая дочь актрисы Елены Прокловой Полина никогда не работала и живет на деньги матери. Сейчас девушка получает второе высшее образование.

Полина — дочь артистки от третьего мужа, бизнесмена Андрея Тришина. Дочь Прокловой изучает иностранные языки в Дипломатической академии МИД России

Актриса полностью содержит дочь, однако готовит девушку к тому, что скоро ей все же придется идти на работу. В программе «Секрет на миллион» Проклова рассказала, что сейчас строит дом в Сочи и хочет, чтобы к завершению строительства ее дочь встала на ноги.

Что касается личной жизни Полины, то она пока не хочет выходить замуж и рожать детей. По словам девушки, мать создала ей настолько комфортную и удобную жизнь, что вряд ли какой-то мужчина сможет превзойти артистку в этом.

Елена Проклова была замужем три раза. Помимо Полины, у актрисы есть дочь Арина от первого брака. Вторым супругом артистки был Александр Дерябин, от которого она не родила детей.

Хотя Проклова развелась со вторым мужем в 1981 году, мужчина признался на шоу «Секрет на миллион», что по-прежнему любит актрису. По словам Дерябина, звезда кино была лучшей женщиной в его жизни.