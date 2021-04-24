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Проклова рассказала, как потеряла сознание из-за перелома копчика

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Проклова рассказала, как потеряла сознание из-за перелома копчика
Global Look Press  /  Ekaterina Tsvetkova/Russian Look

Москва, 24 апреля. Актриса Елена Проклова призналась, что пережила два перелома копчика. После одного из них знаменитость потеряла сознание.

Инцидент произошел с артисткой во время новогодних праздников. Проклова серьезно пострадала, катаясь с ледяной горки вместе с друзьями.

«Я всегда заливаю ледяную горку. Вдоль этого «языка» стоят стопочки со всякими «вкусностями», все катаются. Я единственная непьющая. Не знаю, как так получилось — то ли накатали мы эту яму — меня приподняло и шлепнуло копчиком о ледышку, и я потеряла сознание», — поделилась знаменитость в эфире шоу «Секрет на миллион» на канале НТВ.

Актрисе вызвали реанимационный автомобиль, и медики поставили ей блокаду в месте перелома. На следующий день она даже смогла отыграть спектакль, хотя в антракте блокаду пришлось добавлять. Для артистки это был второй перелом копчика, первый же произошел прямо во время выступления на сцене.

«Это был спектакль «Тартюф» в Красноярске. Мой любимый партнер Любшин Славочка должен был мою героиню Эльвиру сажать на пол. Он посадил так, что у меня лопнул копчик. Боль адская. Летела домой в самолете, радуя всех, поскольку сидела на круге надувном», — рассказала Проклова.

Актриса признавалась, что делала подтяжку лица, когда ей было 44 года. По словам Прокловой, пластические операции являются для нее профессиональной необходимостью.

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