Какие опасности подстерегают животных в зоопарках

Тула, 24 апреля. Оптимальная температура воздуха, влажность, освещенность, хорошее питание, медицинское наблюдение. Казалось бы, в зоопарках жизнь животных абсолютно безопасна. Оказывается, это не так.

«Опасность есть, и она исходит от тех посетителей, которые воспринимают животных как игрушки. Пытаются их кормить, при это не задумываясь, чем в принципе конкретное животное питается и в какой промежуток времени у него кормежка. Предупреждающие таблички как-будто написаны не для них», — рассказал ФАН методист тульского экзотариума Алексей Евсюнин.

Вторая и не менее серьезная опасность – это мусор и другие посторонние предметы, которые пытаются забросить в вольеры или открытые аквариумы посетители.

«Увы, далеко не всегда животные могут отличить опасны ли для них эти предметы или нет. Частенько они принимают их за пищу и проглатывают. В итоге могут и пораниться, и запутаться», — продолжает Алексей Евсюнин.

Случаются и летальные исходы. Примеров немало. Один из самых последних и самых трагичных — смерть звезды екатеринбургского зоопарка — белого медведя Умки. Он погиб 20 апреля, поглотив мячик, который в его вольер кинул один из посетителей. Игрушки для животных в зоопарке в некоторых случаях допустимы, но они должны быть сделаны знающими людьми с учетом особенностей каждого конкретного вида животных.

«Наш экзотариум с этой проблемой знаком не понаслышке. Кто-то бросил в водоем, где плавала аравана (это такая хищная рыба, которая в поисках еды может выпрыгивать из воды, за что получила прозвище «водяная обезьяна») одноразовую маску. Она ее схватила, уплыла с ней подальше и начала жевать. Если бы сотрудники сразу же не заметили это и не предприняли меры (извлекли из нее этот посторонний предмет), то все могло закончиться более, чем печально», — говорит собеседник ФАН.

Надо понимать, что бросая животным еду и посторонние предметы, вы никак не улучшите их жизнь. А вот нанести вред можете легко.

Главное не паниковать. Ранее ФАН рассказывал о том, что делать, если укусила гадюка.