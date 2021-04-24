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Дочь Даны Борисовой попала в больницу

Шоу-бизнес
Дочь Даны Борисовой попала в больницу
Федеральное агентство новостей

Москва, 24 апреля. Телеведущая Дана Борисова пожаловалась на состояние своей 13-летней дочери Полины, попавшей в больницу. По мнению знаменитости, у девочки есть проблемы с психикой.

Звезда «Армейского магазина» заволновалась за дочь после своей поездки в Петербург. Вернувшись домой, Борисова заметила, что девочка ходит в закрытой одежде, хотя на улице довольно жарко. Телеведущая увидела царапины на руках дочери, но девочка сказала, что это якобы из-за собаки. Сначала знаменитость верила, но затем обнаружилось, что ноги Полины изрезаны лезвием.

«Я пошла к ней в комнату, устроила обыск и обнаружила три полотенца в крови. Испугалась. Нет сил. <...> Через два дня после этого она выходит с перебинтованными запястьями», — рассказала звезда в программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

Борисова пошла к психологам, и они объяснили, что ее дочь таким образом переносит душевную боль на физическую. По словам специалистов, это является тревожным звоночком.

Телеведущая собиралась отвести дочь на прием к психологу, но ей нужно было снова улетать. Она оставила домработницу приглядывать за девочкой. Однако у Полины начались панические атаки и она вызвала себе скорую помощь.

Борисова считает, что состояние ее дочери может быть связано с ужасными отношениями с отцом, бизнесменом Максимом Аксеновым. Он даже не навестил девочку в больнице, хотя, по словам ведущей, живет в соседнем доме.

Знаменитость вернулась в Москву на следующий день после госпитализации дочери. Она забрала девочку из больницы и отправила ее в школу.

Дана Борисова уже жаловалась на трудности в воспитании дочери. По словам телеведущей, у девочки очень непростой характер, который осложняется подростковым периодом.

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