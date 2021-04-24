Пережившая в детстве сексуальное насилие Проклова рассказала о страхе перед мужчинами

Москва, 24 апреля. Известная российская актриса Елена Проклова в детстве стала жертвой домогательства. Этот секрет она хранила почти всю жизнь и решила рассказать лишь на шоу «Секрет на миллион».

Артистка уже была участницей программы Леры Кудрявцевой на НТВ, однако четыре года назад она не смогла раскрыть свой главный секрет и покинула студию в слезах. Спустя годы, подготовившись к ответу, Проклова все равно не могла сдержать слез.

«Кто и что с тобой сделал, после чего ты не смогла испытывать радости от близости с мужчинами», — спросила ведущая шоу «Секрет на миллион».

Страх перед близостью с мужчиной идет из детства. Впервые мужчина стал домогаться ее в 12 лет, артистка называет его извращенным и разрушающим.

«Когда мне было 12 лет, я впервые узнала, что такое внимание мужчины. Мы снимали где-то в Карпатах Мукачево. Каждый раз у нас были репетиции съемок следующего дня. И после репетиций меня подстерегал в коридоре взрослый мужчина, который меня зажимал у стены, забирался ко мне под кофты. Пытался забраться ко мне в нижнее белье… Это был второй режиссер этой картины», — рассказала артистка.

Однако настоящий кошмар начался, когда актрисе было всего 15 лет. Она подпадала под влияние известного артиста, который был для нее кумиром. Под предлогом подготовки к поступлению в театр мужчина увозил ее в лес и зажимал.

«Я была влюблена в него, это был мой кумир. Он сказал, что будет готовить меня к поступлению в институт во МХАТ, и после съемок он увез меня в лес читать басню… Зашел сзади, взял меня за грудь, прижал к своему возбужденному… И он перемежал басню с какими-то действиями, клал мне руки между ног. Мне трудно все это рассказывать…» — поделилась воспоминаниями артистка.

Именитый актер, чье имя Проклова разглашать не стала, принуждал ее к оральному сексу. Ему нравилось, что совсем еще юная актриса плачет и сопротивляется, пугается его действий. Травмирующие отношения между актером и 15-летней девочкой длились еще два года. Спустя время он даже пошел к родителям просить ее руки. Приставания закончились лишь после того, как артистка встретила своего первого мужа.

Однако моральная травма так и не прошло. Звезда фильма «Мимино» рассказала, что пыталась поговорить с мамой и рассказать ей об этом, однако женщина ей не поверила. С тех пор артистка предпочитала хранить эту тайну.

Несмотря на сложности в отношениях с мужчинами, бывшие мужья актрисы никак не могут ее отпустить. В эфире программы появился второй супруг Прокловой — врач Александр Дерябин, который до сих пор испытывает к ней сильные чувства.