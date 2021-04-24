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Кения и ДРК подписали договор об использовании порта Момбаса

Весь мир
Кения и ДРК подписали договор об использовании порта Момбаса
facebook.com  /  @StateHouseKenya

Киншаса, 24 апреля. Кения и Демократическая Республика Конго подписали соглашение о транспорте, торговле и безопасности, предусматривающее увеличение деловой активности между двумя африканскими странами.

Президент Кении Ухуру Кениата прибыл с трехдневным визитом в ДРК, где провел переговоры с главой республики Феликсом Чисекеди. После двусторонней встречи состоялось заключение договора, регламентирующего обработку грузов в порту Момбаса. В результате Демократическая Республика Конго получила некоторые привилегии при использовании кенийской гавани.

Кения и ДРК подписали договор об использовании порта Момбаса
Федеральное агентство новостей (ФАН)  / 

Соглашение должно устранить задержки оформления и перемещения грузов, относящихся к ДРК. Также со стороны Найроби поступило предложение открыть вблизи границы дипломатические аванпосты, что облегчит консульские услуги для торговцев.

Наличие единой системы документооборота позволит гармонизировать тарифы на экспорт и импорт грузов, и ускорить оформление необходимых бумаг.

«По мере того, как мы продвигаемся к более глубокой интеграции не только нашего региона, но и континента, мы должны иметь возможность ослабить ограничения с точки зрения виз и других вопросов», — отметил Ухуру Кениата.

Также стороны подписали соглашение о сотрудничестве в области обороны, которое охватывает полицейскую деятельность, борьбу с терроризмом, морскую и авиационную безопасность, а также вопросы, связанные с таможней.

Кения старается выстроить удобный транспортный коридор от порта Момбаса на побережье Индийского океана до государств Восточной и Центральной Африки.

Ранее намерение продолжать пользоваться услугами кенийской гавани подтвердила Уганда. На долю этой республики приходится 83,2% всех транзитных грузов, проходящих через Момбасу.

африка кения дрк
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