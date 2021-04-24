Москва, 24 апреля. Космонавт Роскосмоса Олег Новицкий сообщил, что посадка спускаемого аппарата корабля «Союз МС-18» запланирована на 17 октября этого года.

Во время прямого включения с МКС в рамках X юбилейной Всероссийской акции «Библионочь-2021» астронавт рассказал, что космическая миссия, как и продолжительность самой экспедиции, определена программой полета.

«Продолжительность нашей экспедиции составляет 191 день. Посадка запланирована на 17 октября», — подчеркнул Новицкий.

Ранее сообщалось, что доставивший космонавтов на МКС российский корабль «Союз МС-18» будет перестыкован 28 сентября. Перестыковка корабля пройдет с модуля «Рассвет» на многофункциональный лабораторный модуль «Наука».

«Союз МС-18» доставил 9 апреля к МКС трех космонавтов. Среди них россияне Олег Новицкий и Петр Дубров, а также американец Марк Ванде Хай.