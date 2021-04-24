Одна деталь делает бесполезными попытки Польши противостоять «СП-2»

Варшава, 24 апреля. Немецкий политолог Александр Рар рассказал в беседе с журналистами об одной детали, которую игнорируют противники российского трубопровода «Северный поток — 2».

Поляки сильно обеспокоены продолжением строительства газопровода. В результате успешной реализации «СП-2» Польша может потерять свой транзитный статус, говорится в статье издания «ПолитПазл«. В итоге Варшава пытается надавить на Берлин, чтобы тот разорвал договоренности с Россией.

Самой Польше грозят санкции за нарушение демократических норм, напоминает эксперт, при этом власти государства продолжают попытки убедить Германию в «опасности» ведения совместного бизнеса с РФ. Однако все критики «Северного потока — 2» забывают об одной важной детали, которая способна сделать их попытки бесполезными.

«Германия — это не единственная страна ЕС, заинтересованная в строительстве нового газопровода», — приводит издание слова политолога.

Проект поддерживается Италией, Бельгией, Нидерландами и Люксембургом, добавляет Рар. Он также указал, что большинство европейских воспринимают новый трубопровод как вклад в энергетическую безопасность ЕС.

«Северный поток — 2» защищают даже немецкие рыбаки. Моряки из ФРГ не дают польским кораблям остановить строительные работы, объяснял ранее зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.