Sina: российские «Белые лебеди» Ту-160 заставили F-35 ВВС США «глотать пыль»

Пекин, 24 апреля. Российский стратегический бомбардировщик Ту-160 «Белый лебедь», включив форсаж, заставил F-35 ВВС США «глотать пыль», снова сделав их предметом насмешек.

Военные провокации НАТО у российских границ вынуждают Россию жестко на них отвечать. Китайские эксперты в статье на портале Sina, которую для русскоязычной аудитории перевела «ПолитРоссия», рассказали о дерзком маневре российского стратегического бомбардировщика Ту-160 при приближении американских F-35.

После переброски Пентагоном четырех стратегических бомбардировщиков в Норвегию, Россия стала чаще отправлять Ту-160 на патрулирование воздушного пространства над Баренцевым и Норвежским морями. Особенность этих самолетов в их скорости, которая недавно позволила им посрамить натовских пилотов.

Как рассказали китайские эксперты, во время очередного полета к российскому Ту-160 подлетели истребители F-35 ВВС США. Через какое-то время российский экипаж решил ускориться, включив форсаж и разогнав огромный «Белый лебедь» до 2 Махов, удивив этим дерзким маневром своих преследователей.

«Пилотам НАТО в тот момент пришлось «глотать пыль», поднятую россиянами», — образно выразились китайские эксперты.

Оказалось, что разрекламированные американские истребители пятого поколения F-35 медленнее разработанного в советское время бомбардировщика. Этот эпизод, по мнению авторов из Sina, станет очередным поводом для насмешек над ВВС США.

Ранее сообщалось, что российский истребитель МиГ-31 был поднят на перехват самолетов ВВС США и Норвегии в Баренцевом море.