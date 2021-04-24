Русская водка и бутерброды с селедкой стали любимым сочетанием у итальянцев

Москва, 24 апреля. Жителям Италии предложили попробовать алкогольные напитки и закуски, которые подают за столом у русских. Итальянцы рассказали о впечатлениях и выбрали фаворита.

Сначала иностранцам предложили выпить коньяк с лимоном. Итальянцы назвали его русской текилой и отметили, что он похож на виски. Затем жители Италии опробовали пиво с вяленой рыбой и кальмарами. Их поразил специфичный рыбный запах, поэтому данное сочетание понравилось не всем.

Фаворитом стала водка и бутерброды с селедкой. Особенно напиток понравился представителям сильного пола, но и женщины оценили данное сочетание. Необычным иностранцам показалось шампанское и бутерброды с красной икрой. Многие подумали, что это варенье. Видеоролик опубликован на канале «Эмоциональные итальянцы by MilanTV» в Youtube.

До этого мексиканец рассказал о впечатлениях после путешествия в Россию. Путешественник был поражен заснеженными горами Алтая и походом в русскую баню.