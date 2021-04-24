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Виктория Дайнеко опасается за свою жизнь из-за соседской пумы

Шоу-бизнес
Виктория Дайнеко опасается за свою жизнь из-за соседской пумы
instagram.com  /  @victoriadaineko

Москва, 24 апреля. Известная российская исполнительница Виктория Дайнеко рассказала, что ее сосед выгуливает рядом с домом пуму. Артистка опасается за свою жизнь, находясь рядом с диким животным.

Сосед артистки Сергей Татаринцев завел животное относительно недавно. Сейчас он без намордника выгуливает дикую кошку весом 60 килограмм. Пуму зовут Геркулес. Дайнеко опасается, что животное может сорваться и навредить кому-то. Звезду поддерживают соседи, поскольку недавно пума напала на дворовую собаку.

«Окей, пусть он с ней живет, но это не значит, что мы должны с ней жить», — эмоционально заявила Дайнеко журналистам программы «Ты не поверишь!».

Артистка считает неправильным, что она и ее соседи боятся выходить из дома, чтобы не встретиться с Геркулесом. После неудачных попыток поговорить с хозяином пумы артистка подала жалобу в суд.

Возмущения бывшей участницы «Фабрики звезд» поддержал известный дрессировщик Эдгард Запашный. Он отметил, что без специального образования нельзя держать хищника в квартире, поскольку это «смерти подобно».

О личной жизни Дайнеко поклонникам известно крайне мало. Однако недавно в своем аккаунте Instagram артистка опубликовала фотографию, на которой позирует в компании неизвестного мужчины. Поклонники предположили, что исполнительница решила возобновить отношения с экс-бойфрендом Игорем Рудником.

запашный пума дайнеко Ты не поверишь
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