Стало известно, почему Киев заинтересован в отключении РФ от SWIFT

Киев, 24 апреля. Почему Киев мечтает об отключении России от системы SWIFT, объяснила украинский политолог Янина Соколовская.

Запад приберег напоследок такой рычаг давления на Москву, как отключение от международной системы межбанковских переводов SWIFT, уверена эксперт. Тем не менее для Украины данная мера воздействия — почти предел мечтаний. Надежды местных властей объясняются заявлениями по этой теме, сделанными в предыдущие годы ведущими западными политиками.

По словам Соколовской, Киев будет продолжать риторику в духе «Россия — страна-агрессор», о чем продолжит напоминать западным странам, говоря о Крыме и Донбассе. Руководство страны все еще имеет надежду на то, что коллективный Запад продемонстрирует некую солидарность и подвергнет Москву «самой страшной каре».

Соколовская видит закрепление мира в Донбассе именно в давлении Запада на РФ. Здесь наиболее действенный механизм — ее отключение от системы SWIFT. Но США и Европа приберегут столь грозный инструмент, как и другие козыри, на потом.

Политолог Владимир Брутер ранее объяснил, почему отключение России от SWIFT может больно ударить по самим Соединенным Штатам.