Главком ВМФ России проинспектировал строительство атомных подлодок на «Севмаше»

Москва, 24 апреля. Главнокомандующий ВМФ России Николай Евменов проверил процесс строительства субмарин на производстве «Севмаш». Об этом сообщили в Минобороны России.

В ходе плановой рабочей поездки в Северодвинск Евменов заслушал доклад командования Беломорской военно-морской базы (БВМБ). Были подняты вопросы о строительстве новых атомных подлодок, которые сейчас собирают специалисты «Севмаша».

«Также Евменов проверил на предприятии «Севмаш» ход строительства атомных подводных лодок и провел на заводе рабочее совещание по вопросам подводного кораблестроения», — говорится в сообщении военного ведомства.

В совещании под руководством главкома ВМФ РФ принимали участие гендиректор предприятия Михаил Будниченко, командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев, глава ОСК Владимир Королев и ряд других высокопоставленных лиц.

В СМИ ранее был составлен список из пяти атомных подводных лодок производства «Севмаша», которые осуществляли всплытие сквозь толщу льда.