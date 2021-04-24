Третий муж Прокловой не ожидал развода с актрисой после 30 лет брака

Москва, 24 апреля. Третий супруг актрисы Елены Прокловой, бизнесмен Андрей Тришин поделился подробностями их развода. Мужчина признался, что распад семьи стал для него полной неожиданностью.

Артистка вышла замуж за Тришина в 1984 году, а еще через десять лет на свет появилась их дочь Полина. Супруги прожили вместе 30 лет, но затем Проклова внезапно подала на развод.

«Я не подавал заявлений. Я не знал об этом. Я получил документ готовый в руки — дальше все вопросы к Лене», — рассказал бывший муж актрисы в эфире шоу «Секрет на миллион» на канале НТВ.

Тришин признался, что после развода с артисткой неделями употреблял спиртное, пытаясь «отключить мозги». Сама 67-летняя Проклова говорит, что просто утратила влечение к супругу, поэтому приняла решение о расставании с ним.

Первым мужем актрисы был режиссер-документалист Виталий Мелик-Карамов. Этот брак продлился всего четыре года, в нем артистка успела родить от супруга дочь Арину.

Проклова говорила, что также ждала ребенка от актера Олега Янковского, у которого уже была семья. В итоге актриса приняла решение прервать беременность. При рассказе об этом артистке до сих пор трудно сдерживать эмоции.